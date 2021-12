Ralf Schumacher foi um piloto de primeira linha do automobilismo de 1997 a 2007. Desde o início, teve a infelicidade de ser sempre comparado ao irmão, Michael Schumacher, algo que obviamente não o beneficiou. Mesmo assim, é figura carimbada no automobilismo e uma voz a ser ouvida no paddock da Fórmula 1. Sua última opinião é de que a Haas precisa trazer alguém experiente para ajudar Mick Schumacher, filho de Michael.

Aproveitando a oportunidade que lhe é dada de ser uma das vozes da TV, o alemão costuma expor seus pontos com bastante frequência e às vezes a crítica é mais constante do que a bajulação. Nesta ocasião e sem ser o primeiro, Nikita Mazepin, parceiro de seu sobrinho na escuderia americana, foi o foco.

"Acho que Mazepin foi definitivamente um bom piloto na F2, mas este ano seu desenvolvimento foi na direção errada e ele realmente deveria fazer outra coisa", comentou Ralf. "Ele não precisa ser um piloto de F1."

Indo um pouco mais longe e da perspectiva de seu endossado Mick, ele acredita que a presença do russo não ajudou seu sobrinho em sua primeira temporada, já que os dois foram estreantes na categoria.

"Mick precisa de alguém para ajudá-lo", reforçou. "Alguém que possa trabalhar com ele para auxiliar a equipe, e então ele não estaria em uma situação tão desesperadora."

De acordo com Ralf, a Haas deveria contratar um piloto mais experiente para ajudar o jovem alemão a crescer e treinar como piloto de primeira linha no automobilismo, já que desta forma e com a atual formação, nem ele nem a escuderia vão se beneficiar.

