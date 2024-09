A imprensa argentina está 'nas nuvens' com a performance do jovem piloto da Williams, Franco Colapinto, com a estreia em Monza e a conquista dos primeiros pontos no GP do Azerbaijão da Fórmula 1, quando chegou em oitavo em uma corrida marcada pelo acidente no fim entre Carlos Sainz e Sergio Pérez.

As capas dos principais jornais da Argentina exaltaram o fato que Colapinto é o primeiro piloto argentino no grid da F1 a pontuar desde Carlos Reutmann, no GP da África do Sul de 1982.

Diário Olé



O Diário Olé, um dos maiores jornais esportivos da Argentina, estampou em sua capa "Rápido e Furioso", em relação à performance de Franco, e destacando o fato que ele chegou na frente do heptacampeão Lewis Hamilton.

CAPA Diário Olé, Argentina, 16/09/2024 Foto de: Reprodução

Clarín

O jornal Clarín, o periódico de maior círculação do país platino, elogiou como "histórica" a performance de Colapinto. No texto, citou que é a primeira vez, em 42 anos, que um piloto argentino pontuou na F1.





CAPA CLARIN 16/09/2024, Argentina Foto de: Reprodução

La Nacíon

Outro jornal tradicional da Argentina, La Nacíon, citou a conquista de pontos do piloto da Williams como "uma nova surpresa de Colapinto".

CAPA LA NACION, 16/09/2024 Foto de: Reprodução

