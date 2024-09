Após um GP do Azerbaijão dramático, a Fórmula 1 segue acelerando neste fim de semana. E a viagem para o circuito de Marina Bay marca o início da reta final da temporada 2024, com o fim da pernada europeia do calendário.

O GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024, será a última prova antes de mais uma longa pausa da categoria, com quase um mês de intervalo antes do GP seguinte, em Austin, no fim de outubro.

Max Verstappen segue na liderança do Mundial com 313 pontos, tendo cedido apenas três tentos para Lando Norris mesmo com uma prova bem abaixo do esperado em Baku. O piloto da McLaren tem agora 254, contra 235 de Charles Leclerc, 222 de Oscar Piastri e 184 de Carlos Sainz.

Mas, entre os Construtores, temos mudanças. A McLaren ultrapassou a Red Bull e pulou para a ponta, tendo 476 pontos contra 456 da equipe de Milton Keynes. A Ferrari vem na cola, com 425.

Já a F1 Academy realiza neste fim de semana a antepenúltima etapa da temporada 2024. E com seis corridas para o fim do campeonato, Abbi Pulling vai encaminhando o título inaugural da categoria. A britânica foi ao pódio em todas as provas realizadas até aqui e soma 190 pontos, contra 119 de Doriane Pin e 89 de Chloe Chambers. Representante brasileira do grid, Aurelia Nobels é a nona colocada, com 22.

Confira a programação do GP de Singapura, 18ª etapa da temporada 2024 e que contará com a presença da etapa da F1 Academy, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Confira a programação do GP de Singapura de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 10h00 Bandsports / F1TV Pro Treino Livre 3 Sábado 06h30 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sábado 10h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 09h00 Band / F1TV Pro F1 Academy Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 04h20 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 08h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 04h05 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a Classificação PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!