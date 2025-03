O futuro de Max Verstappen vem sendo alvo de especulações no paddock da Fórmula 1 nos últimos tempos, desde a crise gerada pelo ‘caso Horner’ no início de 2024 e também com a queda de performance da equipe que proporcionou o tetracampeonato de pilotos ao holandês.

Sem ‘filtro’, o consultor esportivo da Red Bull, Helmut Marko, falou sobre o assunto e admitiu que Verstappen pode deixar o time, caso a equipe não proporcione a ele um carro competitivo.

"Não é segredo que o contrato de Max contém cláusulas de desempenho", disse Marko à Auto Motor und Sport.

"Max quer vencer e quer sentir que estamos fazendo tudo o que podemos para conseguir isso.”

"Isso é um desafio para nós. Se ele não sentir que tudo está sendo feito para dar a ele o melhor carro possível, então há um risco - com contrato ou sem contrato - de que ele mude de ideia."

"É muito importante para nós provarmos a ele que podemos construir um carro capaz de vencer", disse ele.

"No entanto, isso não significa que temos que vencer 20 corridas com o atual equilíbrio de poder. Mas temos que ser capazes de vencer as corridas que podemos vencer e, caso contrário, temos que marcar pontos suficientes.”

