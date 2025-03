Jos Verstappen, ex-piloto e pai de Max Verstappen, admitiu que ficou insatisfeito com o desempenho da Red Bull nos testes de pré-temporada no Bahrein, mas acredita que a situação pode ser revertida com o trabalho do tetracampeão da Fórmula 1 no simulador.

Após os testes de pré-temporada do Bahrein, a McLaren está sendo considerada a equipe mais forte no início da campanha de 2025 da F1. Já na Red Bull, a situação é bem diferente.

Pierre Waché, diretor técnico da equipe taurina, admitiu durante os testes do Bahrein que o novo RB21 "não respondeu como desejado" às mudanças de ajuste.

Jos Verstappen, no entanto, afirmou que seu filho chegou a Melbourne com um sentimento muito mais positivo e descreveu como o trabalho de simulador que pode ser importante para a Red Bull.

Jos disse à Joe Radio: "No primeiro dia de testes, Max estava muito feliz. Depois eles trocaram peças, tentaram configurações diferentes e a sensação, que era boa, se deteriorou um pouco".

"Depois, eles voltaram às configurações de quarta-feira, mas Max não conseguiu voltar ao nível inicial de sensação. Isso aumenta a incerteza sobre onde exatamente a equipe está."

"Eu diria que Max não estava satisfeito. Eu não chamaria isso de infelicidade, mas ele não estava exatamente onde queria estar".

"Mas ele definitivamente apoia a equipe e confia nela. Ele esteve na Inglaterra na semana passada e trabalhou no simulador".

"Ele estava muito mais positivo quando voltou de lá e espero que possamos continuar assim".

A Red Bull tinha sido dominante até a temporada de 2024 em uma nova era da F1 caracterizada por efeito solo. No entanto, o RB20 sofreu com problemas de instabilidade, especialmente na segunda metade da temporada, e a equipe passou por um período difícil em que enfrentou uma seca de 10 corridas sem vencer.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, gerente de equipe da Red Bull Racing, Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, Jos Verstappen Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Isso fez com que a Red Bull ficasse para terceiro no campeonato de construtores. A McLaren e a Ferrari ultrapassaram a Red Bull na luta pelo título, enquanto Verstappen conseguiu conquistar seu quarto título consecutivo, apesar da pressão de Lando Norris.

No entanto, para a temporada de 2025, a tabela de pontos foi zerada e Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes estão iniciando a luta pelo título.

"Não tenho certeza de onde estamos no momento", afirmou Jos, que também quer ver uma batalha de várias equipes no campeonato na nova temporada. "Mas espero que 2025 seja uma temporada empolgante para todos, com várias equipes em pé de igualdade. Então, poderemos ver uma verdadeira batalha".

