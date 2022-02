Carregar reprodutor de áudio

A gigante de tecnologia norte-americana Oracle é a nova patrocinadora master da Red Bull na Fórmula 1 após a saída oficial da Honda como marca. A equipe de Milton Keynes passará a ser conhecida como Oracle Red Bull Racing, com a parceira seguindo os passos de Infiniti - que teve o contrato de 2013 a 2015 - e Aston Martin, cujo nome foi incorporado de 2018 a 2020.

A Oracle esteve junto à escuderia pela primeira vez em março de 2021, no que foi anunciado na época como um acordo de vários anos e que agora foi atualizado. Desde 2013, ela é também a única patrocinadora principal da equipe da America's Cup, Team USA, de propriedade do fundador da empresa, Larry Ellison, tendo anteriormente compartilhado o papel com a BMW.

A Red Bull declarou que o uso do Oracle Cloud Infrastructure teve um impacto direto na bem-sucedida temporada vitoriosa de Max Verstappen em 2021, aumentando o número de simulações de estratégia executadas em 1000 vezes e melhorando sua precisão em 10.

A equipe disse que nesta temporada terá "expandido o uso do Oracle Cloud em suas áreas de operação mais significativas, incluindo estratégia de corrida baseada em análise, desenvolvimento otimizado de motores, treinamento de pilotos com inteligência artificial e aprendizado de máquina e uma experiência personalizada para os fãs".

A intenção é aumentar ainda mais o poder de simulação da equipe, aumentando, expandindo o "volume e a variedade" de dados analisados. O OCI também será usado pela Red Bull Powertrains à medida que se prepara para os regulamentos de 2026 por meio da modelagem da câmara de combustão de seu novo motor.

"O Oracle Cloud nos permitiu tomar decisões no dia da corrida que ajudaram Verstappen a vencer o campeonato de pilotos de 2021", disse o chefe da Red Bull, Christian Horner. "Descobrir e reagir rapidamente às oportunidades é crucial para nosso sucesso dentro e fora da pista, e a Oracle é parte integrante desse esforço."

"Cada elemento de nosso desempenho é impulsionado pela análise de dados. Tê-los como nosso parceiro principal mostra a confiança que temos em sua experiência e capacidade de fornecer uma verdadeira vantagem competitiva."

A equipe pretende expandir sua plataforma de engajamento de fãs, o Red Bull Racing Paddock, que já distribuiu 35.000 recompensas digitais.

O chefe de marketing da Red Bull, Oliver Hughes, disse que o acordo "os permitirá impulsionar as ambições de participação dos torcedores, um princípio central da estratégia de marketing".

"Queremos levá-los conosco em nossa jornada competitiva na F1, colocando-os no centro da ação das corridas, e a inovação e a tecnologia de classe mundial da Oracle nos ajudarão a atingir esse objetivo".

