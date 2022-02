Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull assinou um contrato de patrocínio no valor de US$ 150 milhões (cerca de R$ 775 milhões) ao longo de três anos com a plataforma de criptomoedas Bybit, com sede em Singapura. Embora os valores não tenham sido oficialmente confirmados, o negócio é visto como a maior parceria crypto assinada até agora em qualquer esporte internacional.

A equipe austríaca anunciou recentemente um lucrativo acordo com a gigante de tecnologia Oracle, pois busca tapar o buraco deixado pela perda de apoio da Honda e também financiar a nova divisão Red Bull Powertrains, e o contrato com Bybit como principal aliada faz outra contribuição significativa.

O plano é que a empresa ajude a escuderia a aumentar o envolvimento dos fãs em seu papel como emissora de tokens.

Fundada em 2018, a Bybit é uma exchange de derivativos, essencialmente lidando com contratos que dão aos traders o direito de comprar ou vender criptoativos a um determinado preço em uma data futura. Em novembro, ela tornou-se a principal patrocinadora da seleção argentina de futebol.

Sobre o acordo, Christian Horner disse: "Eles compartilham a paixão da equipe de estar na vanguarda da inovação tecnológica, estabelecer o ritmo competitivo e romper o status quo. Aliado a isso está o compromisso da Bybit em avivar a experiência dos fãs na Fórmula 1 por meio da inovação digital".

"Esta também é uma missão importante para a equipe e a assistência deles nos ajudará a construir uma conexão mais profunda, mais imersiva e única com a equipe para fãs de todo o mundo."

A Bybit é a mais recente de uma linha crescente de empresas do campo de criptomoedas a usar a F1 como plataforma de marketing, com várias equipes na rede já tendo relacionamentos estabelecidos.

O perfil de maior destaque até agora é o Crypto.com, parceiro da categoria e patrocinador principal do GP de Miami, bem como um dos principais patrocínios da Aston Martin.

A Alpine anunciou recentemente o lançamento de um token de fã via Binance, enquanto a equipe irmã da Red Bull, a AlphaTauri, estendeu o acordo com a Fantom, anunciado pela primeira vez em maio de 2021.

A Mercedes assinou um acordo com a FTX em setembro passado, a McLaren terá uma nova parceria com a empresa turca Bitci.com, e a Ferrari se alinhou com a Velas Network, com sede na Suíça.

A Red Bull foi uma das primeiras equipes de F1 a explorar o campo de criptomoedas, tendo trabalhado anteriormente com a FuturoCoin, em 2019.

