Lando Norris, piloto da McLaren na Fórmula 1, é um dos nomes mais cogitados para dominar a categoria no futuro, e enquanto ele não chega ao topo, vê Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizarem a maior rivalidade da divisão até o momento. Nesse duelo, ele já tem sua preferência.

'Sabatinado' pela ESPN F1, que o fez escolher entre um dos dois, o britânico hesitou um pouco, foi 'influenciado' por Daniel Ricciardo a votar nele como uma terceira opção, mas ficou com o holandês, campeão da temporada de 2021. Outro confronto que teve que dar seu veredito foi no de Michael Schumacher x Ayrton Senna, confira as respostas:

Além dos duelos já citados, Norris também revelou sua preferência em outras comparações, como Silverstone/Mônaco e Ferrari/Mercedes, situações variadas de corrida, que envolvem ganhar começando da pole ou do fundo do grid, e em assuntos fora da F1.

Lando tem alguma história com os protagonistas da última temporada. Ele e Verstappen já correram juntos na edição online das 24 Horas de Le Mans, participam com frequência de streams na Twitch e são amigos fora do grid.

Ainda nas categorias de base, ele teve uma história 'curiosa' com o holandês, quando Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, comparou os dois durante um scout na antiga Formula Renault Eurocup.

Com Hamilton, não há uma relação próxima, mas o heptacampeão já reconheceu o talento de seu compatriota. O momento mais marcante foi no GP da Áustria de 2021, onde os dois disputaram posição por algumas voltas e, ao ultrapassar o rival da McLaren, Lewis falou no rádio: "Que grande piloto, Lando".

Apesar dos elogios, os dois britânicos já passaram por certa polêmica quando Norris disse em 2020 que "qualquer um poderia vencer qualquer corrida" com o carro da Mercedes, para se explicar depois e dizer a declaração "foi um erro". Em 2021, reconheceu que a batalha em Spielberg e o elogio de Hamilton ajudaram em sua autoconfiança.

