A Red Bull confirmou nesta segunda-feira (15) a data de lançamento do RB20, carro para a temporada 2024 da Fórmula 1. O evento acontecerá exatamente em um mês, no dia 15 de fevereiro.

O time austríaco vem para 2024 com um desafio grande em mãos: manter ou superar o domínio sem precedentes apresentado na temporada 2023, quando venceu 21 dos 22 GPs do ano, conquistando os títulos de pilotos e construtores sem dificuldades.

A equipe mantém a dupla para 2024, com Max Verstappen iniciando a busca pelo tetracampeonato enquanto Sergio Pérez chega para este ano pressionado. Em seu último ano de contrato com a Red Bull, o mexicano depende apenas de si próprio para garantir uma renovação para 2025 e além, segundo declarações recentes do chefe Christian Horner e do consultor Helmut Marko.

Com a estabilidade do regulamento, a Red Bull teme uma aproximação do grid e, por isso, o RB20 não será apenas uma manutenção do RB19, com a equipe prometendo trazer evoluções importantes para 2024, reparando os pontos fracos do carro que surgiram ao longo do ano passado.

Assim como nos anos anteriores, há a expectativa de que a Red Bull apresente apenas a pintura do RB20 em 15 de fevereiro, guardando os segredos técnicos do novo carro para a pré-temporada, que começará na semana seguinte no Bahrein, palco da abertura do campeonato.

