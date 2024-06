A Red Bull anunciou nesta terça-feira (04) que Sergio Pérez permanecerá na equipe. A novidade já estava no ar há algumas semanas, mas foi oficializada hoje pelo time de Milton Keynes que apostou na continuidade do mexicano na Fórmula 1.

O mexicano e a equipe de Milton Keynes assinaram uma renovação de dois anos, levando o vínculo entre eles até o fim da temporada 2026. "Este é um importante momento para confirmar nossa formação de pilotos para 2025 e estamos muito felizes em continuar trabalhando com Checo", disse Christian Horner.

"Continuidade e estabilidade são importantes para o time e Checo e Max são uma parceria de sucesso, garantindo nossa primeira dobradinha no campeonato no ano passado. Pérez está tendo um forte começo em 2024 com segundos lugares no Bahrein, Arábia Saudita e Japão, além do pódio na China."

Pérez acrescentou: "Estou muito feliz por continuar aqui, continuar nossa jornada juntos e contribuir com a incrível história dessa equipe por mais dois anos. Fazer parte deste time é um desafio imenso e eu amo. Quero agradecer a todos pela confiança que colocaram em mim, isso significa muito e quero devolver com excelentes resultado dentro e fora das pistas."

Pérez embarcará em sua quinta temporada consecutiva como piloto da Red Bull. Ele chegou no início de 2021 para substituir Alexander Albon, terminando a primeira temporada na quarta colocação geral com 190 pontos, mas considerado muito importante na ajuda a Verstappen em seu primeiro título, recebendo o apelido de ‘Ministro da Defesa’, especialmente no embate contra Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi, que definiu o título de pilotos.

Pérez ocupa atualmente a quinta posição do campeonato com 107 pontos, um a menos que Carlos Sainz e 62 a menos que Verstappen, que lidera o campeonato.

No entanto, a Red Bull ainda acredita nele, que também foi elogiado por Verstappen que o considera o companheiro de equipe perfeito: rápido o suficiente para irritar os seus rivais, mas não tão rápido a ponto de o atrapalhar na luta pelo título mundial de pilotos.

Com a renovação de Pérez, as vagas disponíveis para a próxima temporada ficam ainda mais reduzidas. A escalação da Mercedes continua aberta, mesmo que Andrea Kimi Antonelli seja o principal favorito para ocupar o lugar de Hamilton.

Ferrari e McLaren já estão cobertas para 2025 e a Aston Martin certamente também estará: é improvável que Lance Stroll esteja a pé no final da temporada atual.

Já se sabe que Alpine, Sauber, Williams possuem apenas uma vaga disponível cada para a próxima temporada. Na RB, equipe 'irmã' da Red Bull, rumores indicam que Yuki Tsunoda deve se manter no time, enquanto que Daniel Ricciardo tem o apoio de Christian Horner também para permanecer, com Liam Lawson sendo preterido.

Pilotos com contrato para a temporada de 2025 da Fórmula 1

EQUIPE PILOTOS Nº PILOTO Alpine A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 14 Fernando Alonso A Confirmar A Confirmar Ferrari 16 Charles Leclerc 44 Lewis Hamilton Haas A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 27 Nico Hülkenberg A Confirmar A Confirmar McLaren 4 Lando Norris 81 Oscar Piastri Mercedes 63 George Russell A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar A Confirmar 33 Max Verstappen A Confirmar Sergio Pérez 23 Alexander Albon A Confirmar A Confirmar

