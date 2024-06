Daniel Ricciardo tem ficado regularmente atrás de seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda em 2024 e as especulações sobre seu futuro começaram a surgir.

No entanto, recentemente houve relatos de que seu contrato seria prorrogado.

De acordo com a BBC Sports, o lugar de Ricciardo na RB não está em perigo, já que o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, quer vê-lo na equipe.

Ao mesmo tempo, Helmut Marko quer colocar Liam Lawson ao volante em vez de Ricciardo.

Porém, após a ‘guerra civil’ associada ao caso Horner, Marko perdeu influência na equipe e por isso a decisão não cabe a ele.

Recentemente, fontes do Motorsport.com afirmaram que a RB quer continuar com Tsunoda e que as partes estão próximas de um novo acordo.

Segundo a BBC, se Horner não mudar sua atitude em relação a Ricciardo e Tsunoda, poderá surgir uma formação Ricciardo-Lawson. Mas fontes dizem que Tsunoda definitivamente permanecerá no time, o que leva a crer que a atual dupla deverá se manter para 2025, com o futuro do ne0-zelandês ainda indefinido.

