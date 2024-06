F1: Ainda sem vaga em 2025, Lawson 'ameaça' deixar a RB

Liam Lawson, neozelandês que teve grande sucesso nas categorias inferiores à Fórmula 1 e correu bem na AlphaTauri em 2023 quando substituiu Daniel Ricciardo, ainda não conseguiu uma vaga para a próxima temporada, apesar desse desempenho positivo.

Lawson continua sendo o piloto reserva da Red Bull e tem interesse em correr pela RB em 2025. Mas as indicações são de que ele também não estará na F1 no ano que vem. Sendo assim, é bem possível que o piloto deixe a marca austríaca.

Falando ao Kleine Zeitung, o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, disse: "Temos um piloto forte em Liam Lawson, cujo contrato diz que se ele não encontrar um lugar conosco em 2025, ele pode correr por outra equipe."

"Seria muito bom se pudéssemos vê-lo na Fórmula 1 este ano para ter uma ideia mais clara, mas é complicado. Teremos que ver como as coisas se desenvolvem."

Espera-se que a RB continue com Yuki Tsunoda, enquanto Daniel Ricciardo, Ayumu Iwasa e Isack Hadjar foram mencionados para o segundo assento.

Helmut Marko, consultor da Red Bull Racing, com Oliver Mintzlaff, CEO da Red Bull GmbH Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine 'CHUTA' Ocon! Max JÁ DÁ DESCULPAS pré-Canadá? Newey... CHUVA em Montreal | Márquez na Ducati!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: Verstappen e RBR ameaçados em 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!