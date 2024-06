F1 - O conselho de Steiner para a Alpine: evite Mick Schumacher

O ex-chefe da Haas, Gunther Steiner, disse que a Alpine deve escolher o “melhor piloto” disponível para substituir Esteban Ocon e insiste que este piloto não é Mick Schumacher.

Na Alpine, já é certo que a equipe iniciará a temporada com uma nova formação em 2025, depois de ter sido revelado nesta segunda-feira que Ocon deixará o time ao final da temporada. E Schumacher, que fortalece a equipe no WEC, pode estar entre os candidatos, e o chefe da equipe, Bruno Famin, também elogiou seu trabalho.

O piloto alemão passou dois anos na Haas e, embora tenha tido alguns flashes, infelizmente também teve vários acidentes, então a equipe e Steiner finalmente votaram na experiência e confirmaram Nico Hulkenberg para 2023.

E Steiner, que agora também trabalha como comentarista na TV, disse que a Alpine deve ter como alvo o melhor piloto disponível no mercado, ou seja, Carlos Sainz, por exemplo. Quando questionado se consideraria contratar Schumacher para o lugar do francês, ele respondeu: “No momento, não”.

“Você tem que conseguir o melhor piloto disponível. Alguém para mostrar o quão bom você é. E como equipe de fábrica, você tem que ter o melhor desempenho possível.” Quanto à situação na Alpine, segundo Steiner, devido ao mau relacionamento anterior entre Ocon e Pierre Gasly, era inevitável que não houvesse tensão entre os dois.

“Eu sempre digo que os companheiros de equipe não precisam ser melhores amigos, não precisam jantar juntos, mas precisam respeitar um ao outro. É a mesma coisa na vida. Se você não quer correr com aquele cara do mesmo time, vá para outro lugar. Se não for bem-vindo em algum lugar, seguirei em frente. Não estou tentando lutar às custas de outra pessoa, neste caso, às custas da equipe”.

“Então um deles deveria ter dito: 'Não posso estar no mesmo time que esse cara', e talvez alguém devesse ter notado isso. Todo mundo conhece a história dos dois, seus pais tiveram que mantê-los separados. Você não quer isso, não pode dizer que “de agora em diante seremos companheiros de equipe, está tudo bem, não nos amamos há 20 anos, mas agora está tudo bem”.

