Lando Norris fazia um tranquilo GP da China neste domingo (23), em que terminou no segundo lugar, até passar por momentos "assustadores" no final da prova. Nas voltas derradeiras, ele começou a ter problemas com seus freios e não só perdeu ritmo como também correu o risco de sofrer um acidente. No entanto, conseguiu levar o carro de volta para casa.

O britânico largou do terceiro lugar e ultrapassou George Russell, que saiu de segundo, logo nas curvas iniciais. Ele chegou a perder a posição para o adversário da Mercedes após as paradas nos boxes, mas conseguiu recuperá-la e garantir a dobradinha da McLaren. Não somente isso, se consolidou na liderança do campeonato de pilotos, com 41 pontos.

Questionado sobre o problema com o carro no final da corrida, Norris foi "sincerão". "Realmente assustador, esse é o pior pesadelo dos pilotos, o problema com os freios", disse o britânico. "Eu estava perdendo de dois a três segundos por volta no fim da corrida, mas sobrevivemos e chegamos no final", completou.

Apesar do susto e de não ter ganhado a prova, ele considerou o final de semana divertido, mesmo com a batalha por posição com Russell após o pit stop. "Ele me ultrapassou e fiquei um pouco nervoso, mas nosso ritmo estava bom nos stints. Não imaginávamos fazer somente uma parada", pontuou.

Norris ultrapassou Russell na largada, perdeu a posição para o rival na parada dos boxes, mas recuperou-a novamente. Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

No fim, ele reconheceu o melhor desempenho de seu companheiro de equipe e reforçou a importância da escuderia sair com um bom resultado. "O Oscar fez uma corrida espetacular. Tentei alcançar ele, mas não consegui. [Isso] não importa agora, ele pilotou bem e mereceu a vitória. Foram bons pontos para a equipe e foi assim que gostaríamos de terminar", concluiu o britânico.

Norris manteve a liderança do campeonato de pilotos com o segundo lugar no GP da China. Ele tem, agora, 44 pontos, contra 36 de Max Verstappen (2º), e 35 de Russell (3º). Piastri subiu para o quarto lugar com a vitória e soma 34 pontos.

A Fórmula 1 volta à ação em duas semanas, no GP do Japão, que será disputado em 6 de abril. A próxima corrida pode ter, inclusive, uma mudança bombástica de pilotos: a Red Bull considera a troca imeditada de Liam Lawson por Yuki Tsunoda após fraco desempenho do neozelandês no começo da temporada.

Confira o resultado completo do GP da China:

F1 AO VIVO: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!