Max Verstappen criticou o CEO da McLaren na Fórmula 1, Zak Brown, por querer "criar confusão" com os comentários sobre o efeito dominó que a saída de Adrian Newey pode criar na Red Bull, com a perda de outros nomes importantes.

Durante o fim de semana em Miami, Brown disse que viu um aumento no envio de currículos de atuais funcionários da Red Bull em meio às alegações de luta de forças envolvendo Christian Horner, Helmut Marko e os lados austríaco e tailandês da marca de bebidas energéticas.

Horner refutou os comentários, afirmando que seria "inevitável" que outras equipes tentassem capitalizar em cima dessa situação. Verstappen concordou com seu chefe, citando que o sucesso da Red Bull fez com que seus funcionários virassem alvos das rivais na F1.

"Ele obviamente quer criar confusão. Para nós, como equipe, não podemos fazer nada em relação a comentários assim", disse o holandês. "Do ponto de vista dele, eu entendo, logicamente, porque todos estão tentando atrair nosso pessoal, e isso é normal no mundo da F1".

"Mas também não estou interessado nisso. Vejo as manchetes, mas sequer clico nelas".

Verstappen acrescentou que muitos dos nomes principais da Red Bull possuem contratos de longo prazo com a equipe, mas admite que "aspectos humanos" precisam ser levados em consideração. O holandês, que está garantido até o fim de 2028, é cortejado publicamente pela Mercedes, na expectativa de que ele fique insatisfeito com a situação do time austríaco.

Ele sente que está em uma posição similar àqueles que estão contratados em acordos de longo prazo com a Red Bull, e que estes não são "100% garantidos", caso as pessoas não estejam felizes.

"Na vida, não podemos garantir nada. É possível também que eu não acorde amanhã cedo, então, no fim, você nunca sabe com 100% de certeza as coisas da vida. Claro, muitos acordos são feitos mas, no fim, também é sobre as pessoas estarem felizes com seu trabalho e se sintam apreciadas. Há vários aspectos humanos envolvidos".

