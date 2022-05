Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana da Fórmula 1 no GP de Espanha não será de atualizações 'só' por parte da Ferrari, que alardeou seu pacote antes mesmo da chegada a Barcelona. Além do time de Maranello e de equipes como Mercedes, McLaren e Aston Martin, a Red Bull também tem novidades importantes.

Uma delas diz respeito ao peso: segundo o RacingNews365.com, o RB18 está 7kg mais leve em Montmeló, o que obviamente tem um impacto positivo no rendimento do bólido de 2022. Para além da questão da 'massa', há também a repercussão no que tange ao desgaste de pneus.

Menos pesado, o carro demanda menos das gomas e dá mais uma 'vantagem' para a RBR, que já foi superior à Ferrari neste aspecto nos últimos dois GPs, em Ímola e Miami. Com o novo 'regime', o foco é combater os italianos também nos setores mais travados, nos quais os vermelhos prevalecem.

“Precisamos melhorar nos trechos lentos [curvas]. Precisamos perder alguns quilos no carro. A degradação dos pneus é resultante do peso”, disse o chefe da Red Bull, Christian Horner, à Sky Sports F1. “São pequenos ganhos incrementais que você está sempre perseguindo", seguiu ele.

“Vimos em Ímola a rapidez com que as coisas podem mudar, então acho que temos algumas corridas interessantes chegando”, completou o dirigente britânico da escuderia austríaca de energéticos.

Além da questão do peso, é importante destacar a configuração de asa da Red Bull para o GP da Espanha. Em função das características do circuito catalão, a equipe terá um set-up de downforce médio-alto.

