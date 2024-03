F1: Red Bull identifica problema que comprometeu corrida de Pérez

Durante a corrida do GP da Austrália de Fórmula 1, Sergio Pérez, que terminou em quinto, relatou problemas no equilíbrio do carro. Após a bandeira quadricula, a Red Bull descobriu que havia um protetor de viseira preso no assoalho do carro, o que comprometeu a corrida do piloto.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, explicou o problema. "Fomos longe no primeiro stint. E seu ritmo real, quando ele estava passando pelo pelotão com o pneu duro e se aproximando de Fernando [Alonso], era forte e igual ao dos líderes. E então, literalmente, ao passar por Fernando, uma proteção de viseira foi parar embaixo do assoalho e ele ficou alojado em uma área que causou uma perda significativa de carga."

"Assim, quando ele ultrapassou Fernando, o carro não estava funcionando como deveria. Então, começamos a ver a degradação do pneu e, novamente, no final do segundo stint, o que não é comum em nossos carros.", disse o chefe da equipe.

Com relação ao impacto sobre o downforce, Horner acrescentou: "Acho que foram mais de 20 pontos. Portanto, é um valor significativo. Isso só mostra como essas coisas são sensíveis."

Perguntado pelo Motorsport.com se Pérez poderia ter desafiado as Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc se não tivesse caído três posições no grid, Horner acha que a equipe italiana provavelmente ainda tinha a vantagem.

"É difícil dizer. Quero dizer, com certeza ele foi comprometido quando teve o problema com o assoalho. Acho que eles talvez tenham sido um pouco, talvez um pouco rápidos demais hoje, mas nunca se sabe."

Pérez sugeriu que a Red Bull não se adaptou à pista de Albert Park.

"Acho que provavelmente está relacionado ao asfalto. Se você se lembra de Las Vegas, já estávamos com dificuldades no ano passado. Então, acho que há algo nisso. Só temos que nos esforçar para tentar entender quais são os problemas."

"Acho que hoje nós simplesmente não tivemos o ritmo como equipe. Se você observar, Max foi ultrapassado em duas voltas. Isso já mostra alguma coisa.", observou Pérez.

