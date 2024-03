F1: Sainz revela que temia não conseguir correr no GP da Austrália

Carlos Sainz, que fez uma cirurgia de apendicite há duas semanas, enquanto lutava para estar em forma para o fim de semana em Albert Park, ele temia que sua viagem para o GP da Austrália de Fórmula 1 "não fosse acontecer" até o último momento.

"Nove dias atrás, quando eu estava prestes a pegar o voo para a Austrália, eu ainda estava na cama. Mal conseguia usar meu abdômen para me mover e pensei: 'Isso não vai acontecer'. Mas peguei o voo e, de repente, quando aterrissei na Austrália, a sensação era muito melhor.", revelou Sainz.

"A cada 24 horas, eu estava progredindo muito mais do que nos primeiros sete dias, e foi isso que todos os médicos me disseram: 'Não se preocupe, porque na segunda semana, todos os dias vão melhorar muito mais do que na primeira semana'. Até Alex Albon me disse isso, eu me lembro, então foi mais ou menos o que todos me disseram.", contou.

Sainz não mediu esforços para acelerar seu processo de recuperação, incluindo o uso de câmaras hiperbáricas para aumentar os níveis de oxigênio e uma máquina chamada Indiba, que usa corrente eletromagnética para acelerar o processo de cicatrização do tecido cicatricial.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Ferrari

"Assim que removi meu apêndice, entrei na Internet e comecei a conversar com profissionais e disse: 'OK, o que ajuda a acelerar a recuperação?' A partir daí, comecei a fazer todos os tipos de coisas que você pode fazer para acelerar a recuperação, as feridas, o tecido cicatricial, o que pode ajudar a ser mais rápido nisso. Conversei com outros atletas, com outros médicos da Espanha e de outros países. E então elaborei um plano com minha equipe.", detalhou.

"A razão pela qual os atletas se recuperam mais rapidamente é porque você pode dedicar 24 horas por dia durante sete dias à recuperação. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei a ir às câmaras hiperbáricas duas vezes por dia durante uma hora, usando uma máquina Indiba, que é um equipamento eletromagnético para as feridas.", explicou.

"Eu estava programando meu tempo na cama, meu tempo para caminhar, meu tempo para comer, o tipo de alimento que você precisa para se recuperar. Tudo está centrado na recuperação para tentar estar pronto para a Austrália."

A segunda parte da corrida de Sainz foi um território desconhecido depois de ter conseguido fazer apenas corridas longas limitadas nos treinos, mas ele disse que seu corpo aguentou bem, embora estivesse cansado no final.

"Obviamente, passar sete dias na cama, para o seu condicionamento físico e para todos os músculos, não é muito saudável para um atleta. A segunda metade da corrida era uma incógnita, mas quando cheguei na frente e consegui uma folga, pude administrar tudo. Você pode escolher os lugares onde deve ou não pressionar e tudo fica muito mais fácil."

"Não vou mentir, nas últimas cinco ou dez voltas eu estava um pouco cansado, mas nada que estivesse me atrasando muito.", finalizou.

