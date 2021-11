Red Bull e Mercedes admitiram que "jogaram" um pouco na disputa pela volta mais rápida do GP do México de Fórmula 1, mas reiteraram que seus pilotos seguiram as regras. Com a luta pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton tão equilibrada, seus companheiros de equipe foram usados ​​em corridas este ano para tentar conseguir o ponto extra ou tirar dos rivais.

No Hermanos Rodríguez, com Valtteri Bottas fora dos pontos após seu incidente na Curva 1, a escuderia alemã fez uma troca tardia para pneus macios com o objetivo do finlandês fazer com que o holandês, vencedor da prova, perdesse a pontuação que tinha até o momento.

No entanto, a disputa foi além. Durante sua primeira tentativa de definir um tempo, Verstappen sabia que Bottas estava logo atrás dele na pista, então diminuiu a velocidade à frente dele - acabando momentaneamente com suas esperanças.

O piloto da Mercedes então o ultrapassou. Segundo o holandês, ele deveria ter seguido as regras da bandeira azul e reduzir para deixá-lo passar. No final, a equipe de Brackley optou por chamar o finlandês aos boxes novamente para tentar encontrar um pouco de ar limpo - e conseguiram: ele garantiu a volta mais rápida.

O chefe da montadora alemã, Toto Wolff, disse não ver nada de errado no que Verstappen fez: "Sim, foi um pouco jogado, Max estava ciente de que Valtteri estava indo para a volta mais rápida e então ele desacelerou, o que é absolutamente certo, ele pode fazer isso."

"Então, partimos para outro set e, desta vez, no ar livre, pegamos a volta mais rápida", acrescentou.

Já o mandatário da Red Bull, Christian Horner, explicou que os momentos com Bottas foram motivo de breve preocupação, mas no final reconheceu que foi bem administrado: "Certamente não ajudou a nossa pressão arterial no pitwall. Obviamente houve um jogo, porque Max queria manter a volta mais rápida."

"Portanto, ele estava tentando usar a bandeira azul para garantir que Valtteri cedesse a ele, e então a Mercedes o tirou do caminho. Não íamos fazer o mesmo com nosso piloto, obviamente. Eles 'resgataram' aquele ponto no final, no qual não queríamos nos envolver muito", completou.

O próprio Verstappen disse que estava bem ciente durante a corrida do que Bottas estava fazendo, mas nunca se preocupou com qualquer contato potencial.

"Eu posso entender, é claro, eles foram para a volta mais rápida”, disse ele. "Então, da primeira vez não deu certo, mas nós jogamos pelo seguro, eu acho."

“Estávamos lado a lado, mas estava tudo bem. Perdemos muito tempo, mas foi bom, para ser sincero, para mim. Eu conheço Valtteri, ele é um piloto limpo de qualquer maneira e eu nunca tive medo de que algo iria acontecer", concluiu o holandês.

