O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que a habilidade da equipe austríaca em colocar os pneus em uma janela melhor de funcionamento foi a chave para bater a Ferrari no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1.

Max Verstappen venceu pela segunda vez em 2022 após uma etapa perfeita em Ímola, com a Red Bull garantindo ainda uma dobradinha com Sergio Pérez em segundo, a primeira desde o GP da Malásia de 2016.

Mas, além do bom fim de semana da Red Bull, a etapa de Ímola viu ainda a Ferrari passando por dificuldades, com Carlos Sainz batendo na sexta e abandonando na primeira volta do domingo após um toque com Daniel Ricciardo, além da rodada de Charles Leclerc próximo do fim da corrida.

Com isso, a Red Bull conquistou 58 de 59 pontos em jogo no fim de semana com corrida sprint, o que Horner atribuiu ao bom funcionamento do RB18 com os pneus.

"Como vimos em Melbourne, os pneus, há uma janela de operação ideal, e com o ajuste deste fim de semana, conseguimos acertar. Pudemos ver que Charles estava sofrendo um pouco mais com os dianteiros aqui do que nós, tanto no sábado quanto no fim da corrida hoje".

"Então isso nos deu uma vantagem, e acho que Max conseguiu lidar perfeitamente com a corrida. Checo nos ajudou a construir uma vantagem para Charles e gerenciá-la. E em nenhum outro ponto a não ser aquele passeio na grama, fomos muito pressionados".

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, sentiu que o gerenciamento de pneus foi um ponto fraco mais notável para a equipe na sprint, mas admitiu que a falta de treinos com pista seca pode ter impactado na compreensão do composto médio usado na corrida.

"Tivemos pouco tempo para ajustar o carro, apenas uma sessão na sexta, que estava com pista molhada, então foram poucos dados coletados para os pilotos. É verdade que tivemos o TL2 no sábado, mas a sensação é que tivemos uma falta de experiência no momento da sprint".

"Mas vocês estão certos de que a Red Bull fez um trabalho melhor. Então certamente vamos revisar isso e entender porque não pudemos fazer um trabalho tão bom quanto".

