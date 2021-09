F1 - Red Bull: "Hamilton também precisará trocar o motor"

Uma das grandes dúvidas na reta final da temporada 2021 da Fórmula 1 é se Lewis Hamilton trocará o motor da Mercedes, largando do fundo do grid assim como Max Verstappen no GP da Rússia. E o consultor da Red Bull, Helmut Marko, diz ter informações que confirmam que o heptacampeão terá que adotar a quarta unidade de potência e pagar a penalização.

A Red Bull tomou a decisão sobre Verstappen para Sochi porque considerava uma pista fácil para ultrapassar, e o holandês conseguiu fazer isso na primeira metade da prova até certo ponto, ficando preso atrás de Fernando Alonso, ocupando a sétima posição após boa evolução.

Mas a chegada da chuva fez a sorte sorrir para a Red Bull. A entrada nos boxes no momento certo o permitiu uma impressionante segunda posição, terminando atrás apenas de seu rival Hamilton.

Agora, segundo Marko, o piloto da Mercedes também precisará de um novo motor para terminar a temporada, o que ajudaria as chances de Verstappen pelo título.

"Espero que nossa informação seja correta: Lewis também precisará de uma troca de motor. E sair de último no grid para chegar no pódio não é algo tão fácil", disse Marko após o GP da Rússia.

O austríaco ainda se mostrou confiante sobre as chances da Red Bull: "Os próximos circuitos nos favorecem, especialmente pela altitude do México e do Brasil. Agora temos que voltar a vencer. Nos sentimos suficientemente fortes e atacaremos de novo".

Ainda que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, siga insistindo que uma troca de motor de Hamilton não está prevista, a situação não parece das mais tranquilas. Valtteri Bottas foi forçado a colocar novas partes da unidade de potência em Sochi e, por mais que não tenha sido por isso, rumores surgiram de que a troca foi realizada para cobrir Verstappen.

"Não, aconteceu porque precisávamos fazer", disse Bottas após a corrida. "Do contrário, havia uma chance grande de não terminar a corrida. Tivemos bastante problemas e obviamente se convertia em um inconveniente".

Os problemas não afetaram apenas a Mercedes, já que Nicholas Latifi, que usa motores alemães na Williams, também se viu obrigado a entrar no quarto motor do ano em Sochi.

