Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, minimizou as sugestões de que a equipe austríaca possui um grande pacote de atualizações planejado para o RB18 neste fim de semana, no GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, afirmando que qualquer desenvolvimento no carro é mera "evolução".

A Red Bull se encontra em uma luta contra a Ferrari pela ponta da F1 após as três primeiras corridas do ano, conquistando uma vitória com Max Verstappen no GP da Arábia Saudita. E apesar de ter um ritmo para bater de frente, o RB18 também se mostrou frágil, com três abandonos até aqui por motivos distintos no sistema de combustível.

Verstappen e Sergio Pérez abandonaram com problemas na bomba de combustível no Bahrein, próximo ao fim da corrida, enquanto outra questão no sistema de combustível forçou Verstappen a deixar o GP da Austrália.

A etapa de Ímola neste fim de semana é a primeira prova europeia do ano, levando as equipes a considerarem a introdução dos primeiros grandes pacotes de atualização para os carros, em busca da evolução necessária.

Mas Horner minimizou os rumores de que a Red Bull poderia seguir um plano similar, notando a janela limitada para avaliar atualizações devido ao formato de fim de semana com corrida sprint.

"Não diria que temos um grande pacote planejado, tudo faz parte de uma evolução", disse Horner. "E, claro, por ser uma corrida sprint, temos pouco tempo para avaliar tudo. Temos apenas uma sessão antes da classificação".

"Você precisa ter muita confiança sobre o que está colocando no carro".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

As equipes terão apenas uma sessão de uma hora de treino livre no começo da tarde de sexta, antes que os carros sejam colocados em situação de parque fechado para a classificação.

Verstappen e Pérez sofreram com problemas de equilíbrio no carro durante o fim de semana na Austrália, deixando ambos atrás do ritmo de Charles Leclerc com a Ferrari.

Horner disse que a compreensão sobre os problemas de balanço "faz parte da evolução e do desenvolvimento dos carros" dentro do novo regulamento técnico de 2022.

"Acho que quanto mais aprendemos sobre os pneus e como o carro está rendendo, você encontra uma direção de desenvolvimento. Nas três primeiras corridas, tivemos algumas boas direções para o resto da temporada".

O F1-75 da Ferrari se beneficiou por ter mais tempo de túnel de vento em comparação à Red Bull, devido ao fato do novo regulamento aerodinâmico, que determina que, quanto melhor for a posição da equipe no Mundial de Construtores do ano anterior, menos tempo de testes ela terá.

Horner se animou com o fato da Red Bull estar na luta contra a Ferrari, considerando que iniciou o projeto do RB18 mais tarde, além de estender o desenvolvimento do carro de 2021 até mais tarde devido à luta pelo título.

"Obviamente eles iniciaram esse projeto bem mais cedo que nós, então, até certo ponto, estamos tentando alcançar. Mas o fato de estarmos assim saindo de segundo lugar é encorajador, e acho que estamos começando a entender alguns dos problemas que temos".

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: