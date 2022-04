F1: Alpine planeja atualizações "significativas" para Ímola

Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, revelou que sua equipe está planejando um pacote de atualizações "significativo" de aerodinâmica para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, neste fim de semana em Ímola.

Ferrari e Red Bull já indicaram que vão segurar os pacotes de atualização por conta do formato diferenciado do fim de semana graças à corrida sprint, com apenas um treino livre antes dos carros serem colocados em parque fechado. Mas Szafnauer afirmou que sua equipe manterá a programação tradicional de trazer novidades na primeira corrida em solo europeu.

"Vamos levar algumas atualizações para Ímola, com certeza", disse. "Não ficaria surpreso se todos levassem novidades para a corrida. Por algum motivo, e eu faço isso há 25 anos, a primeira corrida europeia sempre é marcada por atualizações de todos".

"Antes era Barcelona, mas agora é Ímola. Mas segue sendo a quarta corrida. Então lá pela quarta / quinta corrida, todos trazem atualizações, e nós também vamos. E são todas de aerodinâmica".

Alpine showed the pace to be at the front of the midfield in Australia Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Szafnauer ainda deu dicas de que as novidades focarão em apenas uma área, que deve ser o assoalho: "É o local que faze grandes diferenças. Essa é a área que vamos mudar. Não é um pouco de tudo, e deve ser significativo".

Ele acredita que a boa forma da Alpine na Arábia Saudita e na Austrália, onde Fernando Alonso estava na luta pela pole antes do problema no motor, cria boas expectativas para Ímola.

"Melbourne tem características que outros circuitos têm também, então devemos ser rápidos em outros lugares. Nosso carro é forte em algumas áreas e não é fraco em nenhuma, mas é menos forte que os outros. E esse circuito e o de Jeddah foram bons para nós. Acho que Ímola também será".

"O pelotão do meio está aberto, na luta pelo melhor. E planejamos ser essa equipe. E vamos trabalhar duro para garantir que seremos".

Szafnauer concordou que o teto orçamentário cria uma situação mais difícil para a Mercedes resolver seus problemas, potencialmente dando à Alpine uma chance para competir com o time alemão.

"No passado, eles teriam o dinheiro para jogar nisso, recursos para jogar lá. Agora um dos fatores limitantes é o teto orçamentário. Então isso nos ajuda também. Acho que, corretamente, é o mesmo para todos, então não podemos mudar isso".

POLÍTICA da F1: Os OB$TÁCULO$ para PORSCHE/RED BULL e AUDI virarem REALIDADE em '26; veja BASTIDORES

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #173: Qual tamanho dos problemas de Verstappen e Red Bull?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: