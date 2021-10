Com um tempo mais ameno que na sexta, a Fórmula 1 voltou ao Circuito das Américas neste sábado. E no terceiro treino livre, que antecede a classificação que acontece mais tarde, a Red Bull mostrou sua força perante a Mercedes. Sergio Pérez foi o mais rápido, com Carlos Sainz em segundo e Max Verstappen em terceiro, enquanto Lewis Hamilton foi o sexto.

Os limites de pista tiveram um fator determinante no resultado final, com Verstappen e Hamilton fazendo voltas para assumir a liderança, mas que acabaram deletadas pela direção de prova. Norris, Bottas, Hamilton, Ricciardo, Gasly, Leclerc e Ocon completaram os dez primeiros.

Na sexta, apesar de Sergio Pérez liderar o TL2, foi Valtteri Bottas quem terminou com o tempo mais rápido do dia, feito ainda no TL1. Mas o dia foi marcado pela preocupação da Mercedes com os problemas de confiabilidade do motor e a 'disputa' entre Max Verstappen e Lewis Hamilton durante a segunda sessão do dia, que deu o que falar.

E o sábado em Austin começou ainda com um momento especial: Daniel Ricciardo andou com o carro de Dale Earnhardt pelo circuito, uma recompensa após a vitória em Monza.

Diferente da sexta-feira, o sábado teve um início menos movimentado, com apenas Sebastian Vettel saindo com a Aston Martin e Fernando Alonso com a Alpine nos primeiros minutos. Um motivo que levou à demora dos pilotos para sair dos boxes era o forte vento que atingia certas partes do circuito.

Outro motivo para a circulação reduzida no TL3 é que a maioria das equipes preveem que a corrida será para duas paradas, tornando a conservação de pneus um fator que pode ser determinante no domingo.

Apenas com 20 minutos de sessão que começamos a ver tempos mais significativos na pista, enquanto pouco mais da metade do grid ia à pista. Neste momento, Hamilton liderava com 01min35s571, 0s062 à frente de Pérez, enquanto Leclerc, Sainz e Norris completavam os cinco primeiros.

Este tempo do heptacampeão ainda era bem mais alto que a marca feita por Bottas no TL1 da sexta: 01min34s874.

A bandeira amarela foi acionada pela primeira vez próximo à marca de 30 minutos, devido a uma rodada de Bottas no segundo setor ao atacar com muita força a zebra. Pouco depois foi a vez de Russell rodar no mesmo local.

Neste momento, a Red Bull fazia uma dobradinha com Verstappen na frente com 01min35s207, apenas 0s001 mais rápido que Pérez, enquanto Hamilton era o terceiro, a 0s364, com Leclerc e Sainz fechando o top 5.

A 15 minutos do fim do TL3, a liderança era de Sainz, com o novo melhor tempo do fim de semana: 01min34s805. Verstappen era o segundo, a 0s107, com Norris em terceiro, a 0s140, Bottas em quarto, a 0s183 e Pérez fechando o top 5, 0s403 atrás do espanhol. Hamilton, ainda sem tempo com o segundo jogo de pneus, era o sexto a quase oito décimos da Ferrari.

Os limites de pista tiveram um papel importante nos minutos finais. Hamilton e Verstappen chegaram a fazer voltas boas para assumir a liderança, mas tiveram seus tempos deletados por colocar o carro pra fora da pista.

No final, Sergio Pérez foi o responsável por colocar a Red Bull no topo do TL3 ao marcar 01min34s701. Carlos Sainz foi o segundo, ficando a 0s104 do mexicano. Max Verstappen foi o terceiro, a 0s211. Lando Norris e Valtteri Bottas completaram os cinco primeiros.

Lewis Hamilton foi o sexto, à frente de Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Charles Leclerc e Esteban Ocon completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta ao Circuito das Américas logo mais, às 18h, para a classificação que define o grid de largada para o GP dos Estados Unidos, com transmissão da Band e do Bandsports.

E já anote aí: assim que acabar a classificação em Austin, tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do sábado e projeção para o GP dos Estados Unidos do domingo. Não perca!

