Fernando Alonso vai começar o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 do fundo do grid depois da Alpine ter optado por equipar um novo motor em seu carro. O espanhol teve um início complicado em Austin depois de parar na pista ao abrir os treinos livres na sexta-feira com suspeita de vazamento de água.

Embora tenha conseguido ir de novo, descobriu-se que a escuderia não estava confiante de que conseguiria sobreviver ao fim de semana sem o risco de mais problemas.

Falando sobre o que aconteceu, Alonso comentou: "Acho que era algo no sistema de água, então tivemos que parar porque o motor estava funcionando sem líquido naquele ponto. Eles fizeram um bom trabalho para consertá-lo e ainda demos algumas voltas no TL1."

Antes do treino final em Austin, a Alpine optou por uma unidade de força completamente nova. Isso significa que o bicampeão levará um novo motor de combustão interna, um turbo charger, MGU-H, MGU-K, armazenamento de energia, controle eletrônico e escapamento para qualificação e corrida.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Com tantas penalidades extras no grid para novos componentes, Alonso foi automaticamente colocado no fundo do pelotão. Sua troca de unidade de potência ocorre em um momento do campeonato em que um grande número de pilotos faz o mesmo.

Valtteri Bottas, da Mercedes, perderá cinco posições no grid em Austin por instalar um novo motor de combustão interna. O sexto do finlandês na temporada, com a equipe alemã enfrentando algumas dores de cabeça com a confiabilidade de seus turbo híbridos.

Ainda há dúvidas se Lewis Hamilton será ou não capaz de chegar ao final do campeonato sem mais alterações.

Sebsatian Vettel e George Russell também utilizarão novos motores Mercedes neste fim de semana, e partirão do final do pelotão. As posições finais do grid entre eles e Alonso serão decididas pelos seus tempos da qualificação.

