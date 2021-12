F1: Red Bull não quer que Verstappen mude sua forma de pilotar

A Red Bull insiste que não quer que Max Verstappen mude sua forma de pilotar na Fórmula 1, apesar das críticas que recebeu este ano. O holandês se dirige para o final da temporada neste fim de semana em Abu Dhabi com uma chance clara de conquistar seu primeiro título após uma batalha emocionante contra Lewis Hamilton.

No entanto, apesar de uma série de resultados estelares, que incluiu nove vitórias, o piloto de 24 anos também se viu no centro de controvérsias sobre sua abordagem agressiva nas corridas.

Além de sentir que foi tratado injustamente pela FIA com alguma aplicação inconsistente de penalidades, Verstappen também foi criticado em alguns setores pela forma como compete.

Christian Horner, chefe da Red Bull, concorda que o que foi jogado em seu piloto este ano foi demais, mas está convencido de que deseja que o jovem mantenha exatamente a mesma abordagem na F1.

"Acho que na ocasião, ele foi tratado com severidade", disse o mandatário da escuderia antes do GP de Abu Dhabi. "Acho que ele está sob escrutínio que não vimos aplicado de forma consistente em outros incidentes, e se sente ofendido por isso."

"Ele tem o holofote posicionado nele, correndo na frente, competindo contra um heptacampeão mundial, e eu acho que as alegações sobre sua direção, sobre seu estilo e padrões têm sido como uma narrativa criada para pressioná-lo."

"Apesar disso, ele pilotou fantasticamente bem. Max guia de uma maneira que acende a paixão. Trouxe novos fãs para o esporte no ano. Não queremos que ele mude, e sim que pilote exatamente da maneira que o colocou em condições de competir com Lewis pelo título."

Horner acha que, em vez de ser criticado pelo que fez na F1 este ano, Verstappen deveria ser elogiado pela maneira como iniciou a batalha pelo campeonato - e trouxe um novo interesse à categoria.

"É ótimo ver os fãs acompanhando, os jovens chegando”, comentou. "Isso é em grande parte por causa do que ele tem feito, da maneira como pilota e como enfrentou o maior de todos os tempos."

"Acho que todo o crédito é merecido por isso e a pressão mental foi imensa este ano. A maneira como ele se conduziu e lidou com isso, é certo que se sinta prejudicado por algumas dessas decisões."

"E é claro que o que você quer como piloto é consistência, o que você quer como equipe também é consistência. Acho que é a coisa mais importante que pedimos neste fim de semana."

