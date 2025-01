Em meio à troca de farpas entre McLaren e Red Bull por causa das disputas de pista entre o britânico Lando Norris e o holandês Max Verstappen na Fórmula 1 2024, o tetracampeão mundial voltou a cornetar o CEO do time de Woking, Zak Brown.

Após o dirigente norte-americano dizer que as manobras de Verstappen "não são limpas", o piloto da Red Bull agora disse que as críticas que recebe de Brown decorrem do fato de o CEO da McLaren não ter sido um bom piloto.

“Eu sempre acho isso (as críticas de Zak) muito engraçado, vindo de alguém que falhou consigo mesmo na carreira como piloto", afirma o holandês em um documentário da ViaPlay. Antes, Max já havia mandado outro 'recado' para Brown, na esteira da disputa contra Norris e McLaren em 2024.

“Antes eu só podia vencer com o carro mais rápido, não?”, questionou Verstappen ao cartola na Sky -- o piloto holandês conquistou o título de pilotos do ano passado mesmo com a Red Bull sendo apenas a terceira colocada no campeonato de construtores, vencido pela McLaren, com a Ferrari em segundo.

PIORES DO ANO! Quem passou VERGONHA na F1 2024 e os FIASCOS da temporada ALÉM DE PÉREZ... | Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com elege PIORES DO ANO da F1 2024; ouça em áudio:



Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!