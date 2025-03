F1 25, a próxima edição do popular jogo de corrida de Fórmula 1 da EA Sports, teve uma de suas capas reveladas, com Lewis Hamilton no macacão da Ferrari na sua Iconic Edition. O anúncio também veio junto da data de revelação do jogo, na quarta-feira (26), com um trailer.

A próxima edição do jogo tem sido objeto de recentes vazamentos. Mas, se forem reais, o dia 30 de maio será o lançamento da edição padrão. É claro que, como todo boato e vazamento, essas informações podem estar incorretas, portanto, considere-as com cautela até que sejam confirmadas pela EA Sports.

Foi confirmado que a revelação oficial do jogo ocorrerá em 26 de março, mas, de acordo com os vazamentos da indústria de jogos, o lançamento completo está previsto para o final de maio. A Iconic Edition, que substituirá a Champion's Edition, terá Lewis Hamilton nas cores da Ferrari na capa, após sua famosa mudança da Mercedes para a temporada de 2025.

Data de lançamento e informações sobre a revelação

O jogo está programado para ser revelado na quarta, 13h do horário de Brasília. Isso provavelmente incluirá imagens do jogo, um trailer, data de lançamento confirmada e talvez mais detalhes.

Os compradores da Iconic Edition deverão ter acesso antecipado ao jogo em 27 de maio, e a maioria dos jogadores terá acesso três dias depois. Os membros dos serviços de assinatura EA Play e Xbox Game Pass Ultimate também poderão obter algum tipo de acesso antecipado.

Edições e preços

A Standard Edition do jogo deverá ter o preço de R$359,00, se seguir o padrão do F1 24. A Iconic Edition deverá custar R$ 479,00.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Atualizações esperadas

Os recursos oficiais ainda não foram confirmados, mas podemos dar uma olhada no que a comunidade apaixonada espera.

O F1 24 trouxe grandes atualizações para o modo de carreira de pilotos, mas os jogadores esperam que o F1 25 apresente um modo My Team Career (modo carreira de equipes) atualizado.

Depois de uma atualização substancial da física para o F1 24, é provável que não haja grandes mudanças nessa área. Há pedidos para que carros e pistas clássicos retornem, especialmente com a nova marca Iconic.

Com a atual parceria EA/Codemasters com a Fórmula 1 terminando no final de 2025, com a oportunidade de estender para as temporadas de 2026 e 2027, as expectativas são altas.

