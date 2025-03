As equipes de ponta da Fórmula 1 em 2025 são, atualmente, um interessante ponto para se analisar e, apesar de uma amostra relativamente pequena, a Mercedes está um pouco à frente da Red Bull para ter o segundo carro mais rápido do ano até agora - 0,345% a menos que a McLaren. A Red Bull (ou melhor, Max Verstappen) está apenas 0,008% atrás.

O início de 2025 tem sido animador para a Mercedes, pois as primeiras indicações são de que seu carro é muito menos caprichoso do que o modelo do ano passado - mas George Russell afirmou, no entanto, que as McLarens foram "um pouco mais rápidas do que nós em alguns pontos cruciais" - e apenas o problema de freio de Lando Norris aproximou seu compatriota no final da corrida na China.

A "janela de trabalho" da Mercedes parece ser maior e a queda com o desgaste dos pneus também parece reduzida, embora tenha havido poucos circuitos para testar completamente essa teoria. Dito isso, Russell foi um dos primeiros pilotos a prever uma transição para a parada única; evidentemente, o desgaste dos pneus parecia bom no W16.

O carro também é suficientemente bom para que Andrea Kimi Antonelli se desenvolva em seu ano de estreia, com erros de novato que foram mantidos em um nível mínimo até agora.

Mas o W16 ainda não conseguiu manter a preservação dos pneus no nível da McLaren, e esse é o principal ponto fraco que Russell identificou em suas duas primeiras corridas com a equipe das 'flechas de prata'.

"Acho que o ponto forte deles provavelmente é o gerenciamento dos pneus", disse Russell. "Vimos que a parada única foi bastante confortável".

"Vamos ver quando formos para um circuito onde o superaquecimento é muito maior, como vimos em Melbourne com os pneus intermediários ou como vimos nos testes do Bahrein. Eles estavam ainda mais fortes".

George Russell, Mercedes Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Comparando os tempos de corrida de Russell na China com os do vencedor Oscar Piastri, há uma diferença no pneu médio de cerca de 0,2-0,6s por volta e de cerca de 0,1-0,5s (excluindo anomalias) no pneu duro. A luta de Russell com Norris no início de cada sessão também pode ter causado um pouco de desgaste prematuro no pneu.

Compare isso com a classificação, e realmente havia muito pouca diferença entre a McLaren e a Mercedes. Na verdade, Russell estava na última volta de Piastri antes de o australiano encontrar tempo com o "hairpin da minha vida". Se Piastri não tivesse feito aquela volta, sua volta anterior ainda teria sido boa o suficiente - mas por apenas 0,02s.

A diferença aumentará naturalmente em uma corrida, à medida que o efeito do gerenciamento de pneus cria um efeito bola de neve, e a Mercedes espera que quaisquer alterações feitas no W16 atenuem a vantagem que a McLaren ganha volta a volta.

"Eles são a equipe a ser batida no momento e estamos confiantes de que podemos trazer algum desempenho, mas eles estão realmente fazendo um trabalho incrível", explicou Russell.

"Precisamos continuar pontuando. As duas últimas corridas, ou as três corridas com o sprint também - o resultado que alcançamos foi o máximo em todas as três".

"Isso me dá muita satisfação. E se entregarmos um carro que seja capaz de brigar com a McLaren, não tenho dúvidas de que podemos terminar na frente, porque estamos fazendo um trabalho sólido como equipe".

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

