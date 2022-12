Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, admite que a equipe de Milton Keynes teve algumas conversas preparatórias para quando Adrian Newey, o gênio por trás dos carros de sucesso do esquadrão austríaco, decida se aposentar da Fórmula 1.

Newey, que projetou carros campeões para Williams e McLaren, ingressou na Red Bull em 2006.

Mais tarde, ele teve o mesmo sucesso na Red Bull. A equipe de Milton Keynes venceu campeonatos consecutivos de pilotos e construtores com Sebastian Vettel entre 2010 e 2013. Mais recente, voltou a ser campeã com Max Verstappen vencendo o mundial de pilotos em 2021 e em 2022 levou ambos os títulos.

Newey completará 65 anos no final de 2023 e, embora seus vários projetos sugiram que ele ainda não está pronto para se aposentar, Horner disse que a equipe está trabalhando para não ser pega quando esse dia chegar e não perder o ritmo alcançado sob os novos regulamentos.

Com a mudança de Newey para diferentes partes da empresa, Horner acredita que isso o levará a dar mais responsabilidade a outros membros da equipe.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"É algo que estamos discutindo há algum tempo", disse Horner ao Speedcafe sobre a possibilidade de Newey se aposentar em um futuro próximo.

"O papel de Adrian como líder técnico foi desenvolvido em conjunto com o Departamento de Tecnologias Avançadas e o RB17 [hipercarro] que anunciamos no início do ano. Ele dedica seu tempo a vários projetos, que serão os que obrigarão a equipe a dar um passo à frente caso ele se aposente."

"Temos Pierre Wache como Diretor Técnico e nossa equipe técnica. Eles fizeram um ótimo trabalho e, claro, Adrian trabalha em estreita colaboração com este grupo. Ele tem uma enciclopédia de conhecimento. Também é ótimo ver a força e profundidade que temos tecnicamente e o desempenho que eles entregaram", disse Horner.

