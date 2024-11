A Red Bull anunciou que para as mudanças que planeja fazer no RB21 para resolver os problemas que está enfrentando na temporada 2024 da Fórmula 1.

Com Max Verstappen vencendo quatro das cinco primeiras corridas da temporada de 2024, em um domínio semelhante ao de 2023, parecia que a equipe taurina manteria os dois títulos.

No entanto, o caminho de desenvolvimento equivocado da Red Bull e o fortalecimento da McLaren fizeram com que a equipe perdesse sua vantagem competitiva.

O excelente desempenho de Verstappen em Interlagos fez com que ele mantivesse a liderança em pontos e chegasse à beira da conquista do campeonato de pilotos, mas a RBR caiu para o terceiro lugar no campeonato de construtores.

O engenheiro-chefe da Red Bull, Paul Monaghan, disse que o revés não alterou seus planos para o carro de 2025, o RB21.

Perguntado se a Red Bull tinha uma direção clara para 2025, Monaghan afirmou: "Posso lhe dizer que sim, mas garanto que todos estarão nervosos antes do primeiro teste do próximo ano".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Pool de conteúdo da Red Bull

"Já no meio da temporada, sabíamos o que queríamos alcançar com o carro do ano que vem".

"E o carro do próximo ano também é influenciado pelos desafios associados ao carro de 2026. Então, sim, sabemos o que queremos fazer. Temos todos os nossos planos em andamento no momento".

Mas Monaghan reconheceu que não ficará claro quanto progresso a Red Bull fará durante a fase entre temporadas até ver o que seus rivais conseguiram.

"Mas o importante é o que estamos fazendo em comparação com nossos rivais."

"Sabemos o que estamos tentando alcançar e então veremos quanto trabalho de desenvolvimento precisamos fazer."

"Queremos disputar o campeonato do próximo ano, o que será um grande desafio que desafiará as habilidades de todos na Red Bull. Mas vamos tentar", conclui.





