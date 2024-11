A Sauber é a única equipe que ainda não somou um único ponto em 2024 na Fórmula 1 e, por isso, está bem longe de 'incendiar' a pista em Las Vegas. No entanto, a equipe suíça, que abrirá caminho para o programa oficial da Audi em 2026, vai tentar recuperar o tempo perdido na última rodada tripla, que marca o fim da parceria com Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

A equipe, que foi rebatizada no início do ano e está muito ativa na frente de vendas e marketing, exibirá uma pintura especial no GP de Las Vegas neste fim de semana. Chamas estilizadas aparecerão no monoposto projetado em Hinwil, mantendo a pintura verde e preta.

O desenho foi feito pela empresa Stake, que deu seu nome à equipe por duas temporadas, e foi projetada para refletir o estado de espírito que prevalece apesar dessa campanha difícil: o de nunca desistir.

"Vemos cada GP como uma oportunidade, tanto dentro quanto fora da pista, e isso inclui maximizar o retorno do investimento para nossos parceiros e continuar a oferecer a eles um valor agregado excepcional", explica Alessandro Alunni Bravi, representante da equipe.

"A Stake sempre nos ajudou a criar designs únicos impressionantes, e isso continua acontecendo".

"Nossa pintura especial de Las Vegas é mais do que apenas um design, é a personificação de nosso valor estável e da filosofia da Stake. Seguimos em frente com uma paixão incessante e mal podemos esperar para mostrar esse orgulho em um dos palcos mais emocionantes do automobilismo".

"A Stake nos apoiou durante toda a temporada e, assim como fez com essa ambiciosa pintura, continuará ao nosso lado no GP mais especial do ano".

Adicionado pela primeira vez ao calendário no ano passado, o GP de Las Vegas é uma oportunidade especial para alguns dos parceiros comerciais das equipes aumentarem seu perfil. Em 2023, a terceira rodada americana do ano já estava repleta de pinturas especiais.

Até o momento, a Sauber é a segunda a apresentar uma, depois, em menor escala, da Williams, que manterá o amarelo no capô do motor graças à chegada de um novo patrocinador.

