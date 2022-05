F1: Relógio pode causar multa milionária durante GPs

Carregar reprodutor de áudio

Como parte de um esforço de segurança da FIA para evitar ferimentos em caso de acidentes e especialmente incêndios, os pilotos foram instruídos a remover todas as joias do GP de Miami, da Fórmula 1, deste fim de semana.

O heptacampeão Lewis Hamilton, recebeu uma isenção de duas corridas do cumprimento total dos regulamentos, pois alguns de seus itens de joalheria não podem ser facilmente retirados.

Antes do dia de classificação em Miami, a FIA emitiu mais esclarecimentos sobre sua interepretação das regras e deixou claro que os relógios também serão vistos como parte da proibição.

Na nota divulgada pelo diretor de corridas da F1 para o GP de Miami dizia: “No interesse da segurança, os relógios serão considerados joias”. Por enquanto, não há nenhum documento oficial que explique as penalidades que serão aplicadas se os pilotos quebrarem as regras.

Segundo fontes, é possível que a primeira penalização por uso de joias seja no valor de 265 mil reais. Em caso de reincidência, esse valor poderia ultrapassar 1 milhão de reais. Caso ocorresse três vezes, os pilotos poderiam perder pontos durante o campeonato.

Uma sanção financeira tão grande foi uma das razões pelas quais o piloto da Haas na F1, Kevin Magnussen, disse que garantiu que cumpriu totalmente as regras e removeu sua aliança de casamento.

Embora Magnussen entenda as razões de segurança por trás da mudança da FIA, ele diz que forçar os pilotos a remover itens simbólicos, como alianças, foram para um território nebuloso.

“Eu entendo o que eles estão dizendo, mas é um anel de casamento no seu dedo”, disse ele.

“E se algo acontecer, algo ruim, eu gostaria de usar meu anel de casamento. É meio ruim tirá-lo”.

