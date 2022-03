Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari está definindo os últimos detalhes da renovação de Carlos Sainz, com um contrato que deve garanti-lo em Maranello até 2024. Com o anúncio esperado para o começo de abril, essa movimentação abre as portas para o mercado de pilotos da Fórmula 1 2023. Entre as consequências esperadas, estão as portas italianas fechadas para Mick Schumacher, que esperava uma vaga por lá.

Enquanto alguns detalhes seguem em aberto sobre a renovação de Sainz, o fato da Ferrari já confirmar sua dupla, potencialmente pelos próximos dois anos, deve reverberar no mercado de pilotos a partir de agora.

A Ferrari aposta na estabilidade e faz isso com base nos comentários muito positivos sobre o trabalho do espanhol na pista e nos boxes, em um contexto em que encontrou um rival de alto nível em sua chegada.

E o que acontece com Mick Schumacher?

Com Sainz garantido, a Ferrari teria estabilidade em sua dupla por dois anos. Um passo adiante em um planejamento para um trabalho a longo prazo. Isso seria uma boa notícia para todos em Maranello, com uma exceção: Mick Schumacher?

Não é mistério nenhum que o alemão tinha como objetivo correr ao lado de Leclerc mas, neste momento, sua escassa experiência e falta de resultados na F1 (obviamente graças a uma Haas pouco competitiva em 2021) não se ajustam aos planos da Ferrari, que mira voltar a conquistar títulos.

Equipes da ponta: apenas uma porta segue aberta

Depois de anos com as equipes de ponta sucumbindo à tentação de trazer jovens pilotos de muito talento mas pouca experiência, nas últimas temporadas vimos uma mudança nesta tendência.

George Russell passou três anos na Williams antes da promoção para a Mercedes, além de Sergio Pérez na Red Bull, que mantém as portas fechadas para Pierre Gasly, que deve ser um nome importante em jogo neste ano.

Em campeonatos com calendários cada vez maiores, a regularidade se converteu em algo crucial para a classificação final, e as equipes vêm se adaptando.

Já são dez pilotos confirmados para 2023

Com a confirmação iminente de Sainz, chegaremos a dez pilotos garantidos no grid de 2023, mesmo com a temporada atual recém-iniciada: Lewis Hamilton e George Russell na Mercedes, Charles Leclerc e Carlos Sainz na Ferrari, Max Verstappen na Red Bull, Esteban Ocon na Alpine, Kevin Magnussen na Haas, Valtteri Bottas na Alfa Romeo, Lando Norris e Daniel Ricciardo na McLaren.

Por isso, o mercado de pilotos já se encontra em plena movimentação. O maior interesse está no futuro de Fernando Alonso e Sergio Pérez mas, em ambos os casos, é pouco provável que saibamos algo de concreto antes da pausa de verão da F1.

O mexicano pode contar com a excelente relação estabelecida com Verstappen e a equipe, e uma sensação geral envolvendo a Academia da Red Bull que, no momento, não parece possuir jovens capazes de serem o próximo Verstappen. Pelo menos não a ponto de valerem a aposta de Helmut Marko. No momento, cinco disputam a F2, principal categoria de acesso: Jüri Vips, Dennis Hauger, Liam Lawson, Jehan Daruvala e Ayumu Iwasa.

Mas Checo precisa corresponder às expectativas. Em 2021, sua falta de performance ao longo do ano foi determinante para que a Mercedes pudesse garantir mais um Mundial de Construtores e a equipe não quer que isso aconteça de novo em 2022, seja para o time alemão ou a Ferrari.

No caso de Alonso, as possibilidades de renovação parecem estar exclusivamente ligadas aos resultados, a única variável que pode motivar o bicampeão a fazer o seu próprio Arremesso Final (em referência ao documentário sobre Michael Jordan e o Chicago Bulls). Mas do outro lado está Oscar Piastri, alguém que a Alpine definitivamente não quer perder para equipes rivais.

Vettel e as dúvidas na Aston Martin

O cenário de Alonso é similar ao de Sebastian Vettel, que não tem intenção de seguir na F1 se a Aston Martin não puder crescer significativamente.

O resultado desastroso no Sakhir, com o pior final de semana da equipe britânica em sua história, certamente não indica uma direção correta. Mesmo assim, o time espera voltar a ser competitivo rapidamente, o que não parece ser uma tarefa fácil e, para Vettel, um possível adiamento de seu retorno até Melbourne não seria uma oportunidade perdida.

