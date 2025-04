Max Verstappen confirmou o 'renascimento' em Suzuka depois de maus treinos livres e, após marcar uma pole position inesperada, dominou e venceu o GP do Japão de Fórmula 1. O holandês manteve a primeira colocação na largada e segurou os ímpetos de Lando Norris e Oscar Piastri, que fecharam o pódio formado por Red Bull e McLaren. O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 19º.

Em uma corrida com pouca movimentação, as colocações finais foram muito parecidas com o grid de largada. No top 10, por exemplo, a única alteração foi a ultrapassagem de Lewis Hamilton sobre Isack Hadjar pelo sétimo lugar. De resto, todos do pelotão da frente terminaram de onde começaram. A estratégia do heptacampeão foi, inclusive, parecida com a de Gabriel.

Os dois começaram de pneus duros e alongaram o primeiro stint para, na parada dos boxes, colocarem pneus médios e tentarem ganhar posições no desfecho da prova, mas o resultado não foi o esperado. Para Bortoleto, essa era a única chance da Sauber, que teve seu outro piloto, Nico Hulkenberg, em 16º, performar em Suzuka.

E mais uma vez, não foi o melhor dos GPs para a Ferrari, que terminou em sétimo, com Hamilton, e quarto, com Charles Leclerc. Apesar do monegasco ter somado bons pontos, não conseguiu, em nenhum momento, atacar os três primeiros. A Mercedes também teve uma corrida 'monótona', com George Russell em quinto e Andrea Kimi Antonelli em sexto.

Confira o resultado completo do GP do Japão de 2025 no Motorsport.com:

F1 ao vivo: MAX SEGURA NORRIS E PIASTRI e vence! E AÍ, LANDO? Bortoleto 19º | FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!