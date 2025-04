Max Verstappen resumiu sua vitória no GP do Japão de Fórmula 1 como uma "grande história" antes do encerramento da parceria da Red Bull com a Honda, com uma mensagem sincera após garantir o primeiro lugar em final de semana que começou em baixa e terminou no ápice. A corrida foi a última no país natal da fabricante antes de terminar a parceria de motores com a equipe ao fim de 2025.

A combinação não poderia ter sido de maior sucesso: quatro títulos e, agora, 59 vitórias desde 2019, quando foi anunciada. Para o holandês, esse 'evento' foi um fator de motivação para que ele confirmasse a pole position e ganhasse, ainda levando em conta que deveria bater o favoritismo das McLarens, que dominaram os treinos livres.

"Significa muito para mim", Verstappen após a corrida, revelando que essa história "estava na mente" nas últimas voltas. "Eu pensava: 'preciso ficar à frente'. Seria uma ótima história, nossa última corrida de despedida junto com a Honda aqui no Japão, e estou incrivelmente orgulhoso do que conquistamos ao longo de todos esses anos juntos", continuou, chamando, ainda, o resultado de "perfeito".

A Red Bull teve um começo de temporada complicado, mas depois de "virar o carro de cabeça para baixo", como disse o chefe da escuderia, Christian Horner, o tetracampeão, enfim, conseguiu chegar ao degrau mais alto do pódio. "Foi difícil, apenas forçando muito, especialmente no último set", comentou o holandês.

Verstappen e Red Bull viveram redenção no GP do Japão após mau começo de fim de semana. Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"As duas McLarens estavam me pressionando muito, e foi muito divertido. Não foi fácil, claro, administrar os pneus, mas estou incrivelmente feliz", acrescentou Verstappen, relembrando a disputa em pista com Lando Norris e Oscar Piastri, sempre próximos.

Para o tetracampeão, o segredo para a retomada após treinos livres ruins foi "não desistir". "Começou bem difícil, mas não desistimos. Seguimos melhorando o carro e hoje ele estava na sua melhor forma. E claro, começar na pole realmente tornou possível vencer", ressaltou.

O GP do Japão marca o início da primeira rodada tripla da temporada. A Fórmula 1 agora ruma ao Bahrein, com a corrida marcada para 13 de abril, seguida pela Arábia Saudita, que ocorre no dia 20.

Resultado completo do GP do Japão de Fórmula 1:

PÓDIO: MAX SEGURA NORRIS E PIASTRI e vence! E AÍ, LANDO? Bortoleto 19º | FELIPE MOTTA comenta

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #328 - É a pior crise de pilotos da história da Red Bull? Victor Ludgero

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!