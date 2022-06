Carregar reprodutor de áudio

As negociações avançam, e o retorno do GP da África do Sul em Kyalami ao calendário da Fórmula 1 pode acontecer já no próximo ano. A última vez que a categoria visitou o circuito sul-africano foi em 1993, recebendo etapas também entre 1967 e 1985 antes do retorno em 1992 após o fim do apartheid.

Como parte da busca da F1 para correr em todos os continentes, abraçando de fato seu status de campeonato mundial, as negociações para um potencial retorno à África do Sul acontecem há algum tempo.

Após o GP do Azerbaijão, o CEO da F1 Stefano Domenicali viajou à África do Sul, onde se reunirá com a direção de Kyalami e investidores sobre um potencial retorno. Apesar de 2024 ser visto inicialmente como a janela para a realização da prova, foi apurado que ela pode ocorrer já no próximo ano, dependendo das negociações nas próximas semanas.

O retorno de Kyalami, porém, colocaria mais desafios em um calendário já congestionado para 2023, devendo atingir o limite de 24 provas determinado pelo Pacto de Concórdia. O GP do Catar está confirmado para retornar no próximo ano, como parte do acordo de 10 anos, enquanto o primeiro GP de Las Vegas terá sua edição inaugural em novembro.

A China é outra corrida que deve voltar ao calendário no próximo ano, apesar de seu status ainda permanecer incerto devido às restrições do país quanto a Covid-19.

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193 Photo by: Motorsport Images

Das 22 corridas do calendário atual, o GP da França deve cair do cronograma do próximo ano, enquanto ainda existem dúvidas sobre a continuidade do GP da Bélgica em Spa-Francorchamps.

O heptacampeão Lewis Hamilton é um dos pilotos mais vocais sobre o retorno à África do Sul, afirmando ser um local "próximo do meu coração", e que o evento destacaria "o grande número de fãs que temos lá".

Falando no Fórum Negócios da F1 realizado no fim de semana do GP de Mônaco pelo Motorsport Network e o Financial Times, a diretora global de promoção de corridas da F1, Chloe Targett-Adams, disse que marcar presença na África é "algo que estamos trabalhando há muitos anos".

"A Covid nos mostrou que podemos nos mexer rapidamente, mas para chegar onde queremos estar estrategicamente, para construir o esporte e a base de fãs, é um processo de alguns anos".

"Os EUA ainda estão em nossas vistas. África e Ásia e onde acho que precisamos estar. Se olharmos para a China e como a Covid aconteceu, estamos fora daquele mercado há três anos, talvez. O ano que vem ainda é uma interrogação".

"África e Ásia é o foco do esporte em curto e médio prazo, e como corremos na Europa também é uma grande questão, garantindo a manutenção do coração do esporte. É uma ótima posição para se estar, porque todos querem uma corrida. Isso nos dá uma boa oportunidade para criarmos um calendário com foco estratégico e de crescimento".

VÍDEO: Como explicar carro de Mick Schumacher partido ao meio em Mônaco?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: