O retorno de Alexander Albon ao grid da Fórmula 1 pode ser confirmada já na próxima semana, em meio a interesses de Williams e Alfa Romeo pelo piloto tailandês para o próximo ano.

Após perder a vaga na Red Bull para Sergio Pérez no final do ano passado, Albon segue com a equipe austríaca, mas como piloto reserva e de testes, além de disputar etapas do DTM com o apoio da marca.

Christian Horner, chefe da Red Bull, revelou na semana passada em Spa os esforços da equipe para encontrar uma vaga para Albon no próximo ano, com Williams e Alfa Romeo sendo as duas com vagas.

O retorno de Albon ao grid seria uma peça fundamental no mercado de pilotos, que segue aguardando a definição entre Valtteri Bottas e George Russell pela segunda vaga da Mercedes.

Falando na sexta em Zandvoort, Horner disse que há interesse por Albon para 2022, e que a Red Bull fará o possível para tê-lo no grid.

"Alex merece uma vaga na F1 no próximo ano. E acho que há algum interesse por ele. Vamos fazer o possível para permitir isso. Espero que não há nada que o impeça de buscar uma dessas oportunidades".

"Ele é um piloto talentoso. Ele está sujeito à mudança de George, agora temos a aposentadoria de Kimi, isso abre oportunidades. Tenho certeza de que isso será resolvido na próxima semana".

Questionado se havia uma chance de Albon voltar à F1 com a AlphaTauri, Horner confirmou que a Red Bull busca opções 'de fora' para o tailandês.

"Não, estamos olhando para equipes externas. Então Williams e Alfa demonstraram interesse. E temos o objetivo de tê-lo de volta à Fórmula 1. Esperamos resolver nos próximos dias".

"Queremos vê-lo correndo. Então o acomodaremos onde for possível para garantirmos que ele estará em um carro no próximo ano. Sempre existem obstáculos. Mas ele merece uma oportunidade".

O futuro de Albon parece ter uma ligação direta com a colocação do campeão da Fórmula E, Nyck de Vries, no grid do próximo ano, com a Mercedes também buscando uma vaga para o holandês.

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que as coisas "giram ao redor de Albon", alguém que ele concorda que merece uma vaga na F1.

"É um bom garoto, e ele provavelmente é o protagonista do mercado", disse Wolff. "Então Nyck tem uma vaga garantida na Fórmula E conosco. Como já disse antes, quero vê-lo na F1, mas não quero perder ele na Fórmula E".

