F1: Vettel deve participar do TL2 na Holanda após falha no motor

A Aston Martin tem esperanças de que Sebastian Vettel poderá participar do segundo treino livre para o GP da Holanda de Fórmula 1, após o drama que o alemão viveu com o motor na primeira sessão do dia.

Vettel causou uma longa bandeira amarela no primeiro treino livre em Zandvoort quando seu carro parou na saída dos boxes. O alemão temia que o problema pudesse fazer com que sua Aston Martin pegasse fogo, além da fumaça que já era vista, então foi visto correndo até os fiscais em busca de um extintor.

Mas apesar de seu carro parecer ok, haviam preocupações de que o problema pudesse ser relacionado ao sistema de recuperação de energia, o que levou a uma intervenção cautelosa para a remoção do carro, com medo de uma descarga elétrica.

Com a equipe sendo auxiliada por fiscais devidamente protegidos, foram necessários 37 minutos de interrupção para que a Aston Martin pudesse ser devolvida aos boxes.

Otmar Szafnauer, chefe da Aston Martin, sugeriu que a causa do problema era uma simples falha no motor, e que a equipe estava dando o seu melhor para que Vettel pudesse disputar o TL2.

"Não temos a razão ainda, porque ele havia falado de uma falha no motor. Pedimos para que ele parasse próximo a um posto de fiscais, caso houvesse fogo. É algo rotineiro para nós pedirmos isso".

"Foi exatamente o que aconteceu, mas ele também se antecipou, vendo que havia potencial para fogo, por isso foi atrás do extintor. Não temos a causa ainda. Acho que o importante agora é trocar o motor para termos ele no TL2".

Os pilotos normalmente usam motores antigos na sexta, economizando a quilometragem dos mais novos para o sábado e domingo, que demandam mais potência. A Aston Martin colocará a segunda unidade de potência antiga de Vettel.

O alemão já está em seu terceiro motor do ano, então qualquer mudança extra antes do fim da temporada acarretaria em uma punição de posições no grid de largada.

