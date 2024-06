F1 - Alonso: Stroll liderará a equipe no futuro

Fernando Alonso disse que seu companheiro de equipe Lance Stroll “conduzirá a Aston Martin ao futuro” quando encerrar sua carreira na Fórmula 1.

O bicampeão mundial juntou-se a Lance Stroll na Aston no início da temporada passada. Nas primeiras 30 corridas juntos, Alonso foi melhor que seu companheiro de equipe mais jovem, marcando 239 pontos contra 85 de Stroll e terminando no pódio oito vezes, com zero do canadense.

O piloto mais experiente da F1 disse em entrevista ao The Times que aceitou ser o líder da equipe, mas espera que seu companheiro mais jovem o substitua caso ele se aposente.

“Quando você pilota na F1, você sente que há competição dentro da equipe também. É brutal e você fica um pouco ansioso, porque na casa dos vinte anos seus companheiros costumam ser mais velhos e experientes."

"Eu sinto exatamente o oposto. Sou o mais velho, o mais experiente e sinto sobre os meus ombros a responsabilidade de liderar a equipe e tentar ajudar não só os meus engenheiros, mas também o Lance. Estarei aqui por muito tempo, mesmo que não esteja mais guiando, e Lance liderará a equipe no futuro. Eu vou sempre apoiá-lo."

O piloto de 42 anos assinou recentemente uma extensão de contrato com a Aston Martin, comprometendo-se com a equipe pelo menos até ao final de 2026, e estará com eles mesmo durante as alterações de regras recentemente introduzidas.

O atual campeão mundial Max Verstappen disse anteriormente que não acha que estará na F1 por tanto tempo quanto Alonso, mas o piloto da Aston Martin disse que sentiu o mesmo.

“Eu pensava da mesma forma quando tinha a idade de Max. Me lembro de que em 2007 assinei pela McLaren por três anos depois de vencer o mundial com a Renault e tinha 100% de certeza de que aquele seria meu último contrato. Então, novamente em 2018, pensei que era o último, que era o suficiente. Mas descobri que não conseguia parar.”

