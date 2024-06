F1: Ocon pilotará pela Haas em 2025, crava jornalista britânico

Esteban Ocon será piloto da Haas na temporada 2025 da Fórmula 1, de acordo com o renomado jornalista Joe Saward.

O contrato de Ocon com a Alpine termina no fim deste ano e desde que o mercado 'se abriu', o francês já mostrava interesse em pular 'fora do barco' de Enstone, como diversos rumores apontavam. Logo após a polêmica do GP de Mônaco, no início deste mês, piloto e esquadrão vieram a público anunciar que não iriam renovar o vínculo.

Falando com a mídia depois da corrida do último fim de semana no Canadá, Esteban revelou à Sky Sports que ele já estava acertado com outra equipe para o próximo ano. Com as possibilidades - reais - sendo Williams, Haas e Audi, entendia-se que o francês escolheria, de fato, o time norte-americano.

A Williams já deixou claro que o alvo número um é Carlos Sainz - assim como a Audi, mas que também não descartou Ocon da lista.

Com isso, a dupla da Haas deverá ser formada pela 'experiência' de Esteban Ocon e a jovialidade de Oliver Bearman - que praticamente está cravado no assento titular, indicando a saída de Kevin Magnussen. O outro cockpit já está livre, uma vez que Nico Hulkberg, está de mudança para a Audi/Sauber já no próximo ano.

