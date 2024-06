Enquanto Yuki Tsunoda e RB sabem que trabalharão juntos na temporada 2025 da Fórmula 1, o segundo assento da equipe continua sendo um ponto de interrogação. O time comandado por Laurent Mekies tem dois pilotos disponíveis para uma vaga e o atual dono dela, Daniel Ricciardo, precisará se mostrar merecedor de uma renovação.

Em entrevista à Sky Sports, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull, deixou o futuro do australiano completamente em aberto: "Ele precisará trabalhar muito duro para manter o assento, se é o que ele deseja", declarou.

A declaração de Horner vai de encontro com o que Helmut Marko, conselheiro do time, destacou após o GP do Canadá e o que o jornalista Joe Saward informa: a vaga está em aberto, Ricciardo ainda não está garantido e Lawson segue na disputa.

Daniel Ricciardo retornou à família Red Bull na temporada passada depois de ser demitido da McLaren, aceitar o papel de reserva e entrar como substituto de Nyck de Vries. Nessa temporada, o australiano segue com dificuldades em encontrar ritmo com o atual carro da equipe e vem sendo superado por Tsunoda com frequência.

No campeonato, Daniel Ricciardo é o 12º colocado, com 9 pontos, dez atrás do seu companheiro de equipe.

