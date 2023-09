Mesmo ainda em recuperação após o acidente sofrido no GP da Holanda de Fórmula 1, a AlphaTauri confirmou que Daniel Ricciardo estará presente em Singapura neste fim de semana trabalhando junto com a equipe de engenharia do time de Faenza.

O australiano disputou apenas dois GPs completos em seu retorno, sofrendo um acidente ainda no TL2 em Zanvoort, terminando com uma fratura na mão esquerda. Ele precisou passar por cirurgia e, desde então, é substituído por Liam Lawson.

Lawson disputou as etapas da Holanda e da Itália e seguirá a bordo do AT04 neste fim de semana, com a expectativa de retorno do australiano apenas no GP do Catar no começo de outubro.

Antes da corrida deste fim de semana, a prévia pré-GP da AlphaTauri confirmou que Ricciardo "estará com a equipe em Singapura, mas somente com propósitos de engenharia", sem falar sobre seus planos para o GP do Japão na próxima semana.

No mesmo release, Lawson, 11º colocado em Monza, disse que "definitivamente se sentiu mais confortável em Monza do que em Zandvoort, mas que ainda há muito que aprender".

"Quando você fica confortável com esse tipo de carro, pode fazer uma grande diferença. Tendo feito duas corridas agora, tenho uma compreensão melhor dos compostos de pneus, o que é importante. Diria que Monza foi um sucesso, mesmo com o desapontamento de terminar tão próximo dos pontos".

"Se tivesse uma largada melhor, talvez as coisas seriam diferentes, mas é algo que vou aprender, e estou animado para seguir em frente. Sei que, fisicamente, é uma corrida muito difícil e, quando você é jogado desse jeito na F1, mesmo com todo o treino no mundo, ainda é difícil de se ajustar".

Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Photo by: Erik Junius

Motorsport Business #1 - A NOVA STOCK CAR: João Bosco, da ArcelorMittal, dá detalhes do modelo 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: