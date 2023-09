F1 - Bernie Ecclestone: "Massa só está interessado no dinheiro"

O ex-chefão da Fórmula 1 Bernie Ecclestone, que recentemente revelou que sabia do escândalo do 'Crashgate' no GP de Singapura de 2008 antes da 'decisão' daquele campeonato no GP do Brasil, afirmou que Felipe "Massa só está interessado no dinheiro" em meio à busca do piloto brasileiro, no âmbito da Justiça, pelo seu reconhecimento como campeão daquela temporada, conforme vem reportando o Motorsport.com.

Todo o caso começou com uma entrevista de Ecclestone ao F1-Insider, na qual o britânico revelou que ele e o então presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Max Mosley, sabiam já em 2008 da batida proposital do brasileiro Nelsinho Piquet em Marina Bay para favorecer Fernando Alonso, seu então companheiro de Renault, após coação do chefe da equipe na época, o italiano Flavio Briatore. No fim, o espanhol venceu a prova e Massa foi prejudicado.

Até pouco tempo atrás, acreditava-se que F1 e FIA haviam tomado conhecimento do caso só em 2009, quando Reginaldo Leme tornou a história pública, mas, com sua 'confissão', Ecclestone trouxe 'fatos novos' ao caso. A partir daí, os advogados de Massa viram uma "conspiração" contra Felipe por parte de Bernie e seu compatriota Mosley, uma vez que os chefes do esporte deveriam ter agido. No fim, o brasileiro da Ferrari perdeu por 1 ponto para Lewis Hamilton, então da McLaren.

Agora, aliás, Ecclestone diz que o piloto britânico é quem deveria processar a FIA depois da controversa 'decisão' de 2021 no GP de Abu Dhabi, onde o atual competidor da Mercedes acabou perdendo a taça para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, após polêmicas da direção de prova.

“Hamilton e a Mercedes também poderiam ter aberto um processo contra a FIA depois do final não muito limpo em Abu Dhabi 2021”, ponderou Ecclestone, que 'disparou' ao jornal suíço Blick: "O clã de Massa só está interessado no dinheiro".

Motorsport Business #1 - A NOVA STOCK CAR: João Bosco, da ArcelorMittal, dá detalhes do modelo 2025

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #247 - Há espaço para Drugovich na F1 em 2024? E Norris na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: