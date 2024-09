A saga entre Sauber, Gabriel Bortoleto e Valtteri Bottas tem novas declarações. Dessa vez, o piloto finlandês reclamou da injustiça da Fórmula 1 em 2025, em relação aos rumores de quem será o piloto da equipe suíça, mas citou que as negociações estão "na direção certa" para continuar na categoria.

Bottas acredita que é o piloto com mais chances e que continuará com a vaga, quando perguntado por jornalistas na quinta-feira reservada para a imprensa, citando a qualidade de ser veterano na F1: "Mas eu sei que a minha força é a experiência e o que eu posso trazer para o time, então vai ser bom para mim".

Sobre os rumores, o ex-Mercedes refletiu sobre se a categoria é injusta, pela natureza do esporte. "Não é estranho, é do esporte, é assim que é. Mas como eu disse, eu me sinto em uma boa situação no momento e não posso dizer o que é melhor para isso".

No entanto, continua com os "99%" de certeza que continuará na temporada seguinte, ainda com a Sauber e sem pensar em outras categorias do automobilismo, mas continuou a citar as injustiças da F1.

"Esse esporte é injusto, eu já vi isso várias vezes. Estive em uma situação difícil graças às performanças do carro. Mas sim, graças a Deus, Mattia [Binotto] sabe o que ele pode conseguir para mim, então isso é uma coisa boa para mim".

"E espero estar aqui na próxima temporada e o carro ficará um pouco melhor e eu posso mostrar um pouco mais", concluiu.

