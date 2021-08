A Red Bull ainda não definiu seu segundo piloto para a próxima temporada, embora os rumores indicarem que Sergio Pérez continuará com a escuderia austríaca. Segundo o ex-piloto da Fórmula 1 e campeão mundial Nico Rosberg, eles deveriam dar mais uma chance a Pierre Gasly, "rebaixado" para a AlphaTauri em 2019.

O francês foi companheiro de Max Verstappen na primeira parte daquele ano e não teve um bom desempenho. Com dificuldades de se adaptar ao carro, seu melhor resultado foi um quarto lugar e apresentava muitas dificuldades para chegar ao top 5. No entanto, o piloto se reencontrou na equipe irmã e trouxe bons resultados, incluindo uma vitória em Monza.

"Pelo seu atual momento, deveriam colocá-lo no carro da Red Bull em 2022", disse Rosberg à Sky Sports F1. "O problema é que eles têm a preocupação de que ele talvez não consiga lidar com a pressão. Não há isso na AlphaTauri no momento, o companheiro está longe e ele consegue ser líder de equipe com facilidade."

"Ser do mesmo time de Verstappen é a situação mais difícil da F1 no momento. É por isso que eles tem tanta dificuldade em responder e esse é o problema de escolhê-lo. É fenomenal como a equipe traz pilotos incríveis para o segundo assento, mas ninguém consegue ficar a menos cinco décimos de segundo por volta. Max é absolutamente fenomenal", concluiu.

