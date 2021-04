A Ferrari já está com os preparativos a mil para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, que será realizado em Ímola na próxima semana. E enquanto Charles Leclerc teve a chance de andar com o SF71H, de 2018, em Fiorano, o monegasco ainda recebeu um belo de um presente da equipe italiana: o SF90, carro com o qual venceu os GPs da Bélgica e da Itália em 2019.

Assim como em fevereiro, a Ferrari organizou uma semana de treinos em sua pista particular, com Robert Shwartzman e Marcus Armstrong, dois pilotos da Academia, andando na quinta-feira.

Os pilotos da F2 conseguiram completar 400 quilômetros percorridos sem problemas e, para Leclerc, o treinamento é importante já que conseguirá andar na pista em vez do simulador, aproveitando a oportunidade de andar em um dos dois circuitos que pertencem à Ferrari, sendo Mugello o outro.

Nos últimos anos, Fiorano havia ficado em segundo plano nos testes de F1, mas agora parece estar de volta graças ao regulamento atual da F1, que permite os testes sem limite de quilometragem com carros de pelo menos dois anos antes.

A Ferrari tem usado o SF17H, de 2018, para estes tipos de treinamento porque o SF90, de 2019, foi transformado em um "carro mula", sendo usado nos testes de desenvolvimento dos pneus de 18 polegadas da Pirelli.

A dupla da Ferrari tem se mantido ativa desde o GP do Bahrein. Tanto Leclerc quanto Sainz participaram dos testes da Pirelli para os pneus de 2022.

Mas o SF90 ainda esteve presente na última semana de Leclerc de outro modo. Em suas redes sociais, o monegasco compartilhou um belo presente que recebeu da Ferrari em sua casa: o carro com o qual obteve suas primeiras vitórias na F1, nos GPs da Bélgica e da Itália, em 2019, em duas de suas melhores performances na categoria.

