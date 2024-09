Nico Rosberg, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão em 2016, acredita que o futuro de George Russell na Mercedes não está garantido, pensando no contexto da estreia de Andrea Kimi Antonelli no TL1 em Monza e o anúncio de que a jovem promessa será piloto da equipe das 'flechas de prata' em 2025.

De acordo com Rosberg, o chefe da equipe, Toto Wolff, está focado em Kimi Antonelli e quer trazer Max Verstappen para 2026. O ex-Mercedes disse que "o futuro de George não está garantido porque Toto ainda quer trazer Max".

"George tentará novamente antes da temporada de 2026 - não é de seu feitio desistir", continua. "Se Max estiver disponível, o que eu acho possível, no próximo ano veremos uma batalha entre George e Kimi pelo cockpit do segundo carro".

"Não vai ser fácil para George porque ele tem muito a perder. Ele tem que ser o líder da equipe, porque Kimi tem apenas 18 anos, está correndo pela primeira vez e é a primeira vez que ele está sob tanta pressão".

"Vai ser uma situação muito difícil para George", conclui Rosberg. A F1 volta na próxima semana, para o GP do Azerbaijão, em Baku.

DUDU PAPO RETO: ORDENS na McLAREN, Bortoleto-Audi, AFETO de Verstappen, DECEPÇÃO rumo à F1 e RUBINHO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!