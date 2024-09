Desde o início da temporada de Fórmula 1, a McLaren é uma das equipes que está se segurando para aplicar atualizações no carro. Apesar de ter usado novidades no GP da Holanda - e garantido diferença de 23 segundos para o segundo colocado - os britânicos ainda estão hesitantes em mudar o assoalho.

Isso se dá porque algumas equipes tiveram problemas com a mudança do assoalho e enfrentaram queda no desempenho de seus carros - inclusive a Ferrari e Mercedes.

Atualmente, a equipe sediada em Woking trava uma disputa acirrada com a Red Bull no campeonato de construtores de 2024 e admite que tem chances de conquistar o título. No momento, a McLaren está a oito pontos dos taurinos na tabela e quer garantir que manterá o ritmo positivo.

E isso faz com que a equipe fique cada vez mais cautelosa para introduzir atualizações no assoalho - que está sendo projetado há algum tempo. Os britânicos estão hesitantes que a nova peça possa provocar consequências negativas, como outros times enfrentaram.

A Aston Martin, por exemplo, teve uma reviravolta em Ímola, quando aplicou atualizações na área. A Ferrari, por outro lado, começou a enfrentar problemas de 'salto' no GP da Espanha, enquanto a Mercedes viu seu rendimento cair em Spa-Francorchamps.

Mais recentemente, a Red Bull questionou se os problemas de equilíbrio que está enfrentando são consequência de um novo projeto de assoalho introduzido no GP de Emilia Romanha.

Agora, o chefe da McLaren, Andrea Stella, diz que um dos segredos para que sua equipe não tenha enfrentado nenhum obstáculo no meio da temporada neste ano é o fato de ter feito apenas uma grande atualização - portanto, os riscos de problemas foram minimizados.

E ele acrescenta que, enquanto estiver trabalhando na fábrica em um assoalho atualizado, a McLaren vai esperar até ter certeza de que a nova peça funciona muito bem antes de introduzi-la.

"Não trouxemos uma atualização significativa desde Miami", disse Stella sobre o motivo pelo qual a equipe escapou do destino que outras tiveram com as atualizações.

"A próxima atualização relevante, não tão grande quanto a de Miami, foi em Zandvoort, e não envolveu o assoalho [inteiro] - foi apenas um detalhe. Foram algumas outras áreas do carro".

"Mas há um motivo pelo qual não trouxemos algumas atualizações - porque percebemos que, assim que apertamos o botão de partida, poderíamos ter dúvidas sobre essas peças que foram testadas em escala real no carro real".

"Por isso, estamos tomando nosso tempo para nos convencermos de que o desenvolvimento está maduro para ser levado à pista".

Embora a McLaren tenha conseguido dominar o fim de semana do GP da Holanda, Stella acredita que o desempenho foi a exceção e não a norma - com diferenças mínimas entre os carros. Porém, o pódio duplo em Monza traz um novo frescor e a ideia de que os papayas podem ser rápidos em todas as pistas.

"Acho que, na verdade, a ordem do grid tem muito a ver com o fato de os pilotos conseguirem aproveitar a aderência disponível, e não com o fato de o carro ser um carro dominante".

"Se olharmos para os tempos de volta reais, em vez de simplesmente olharmos para as posições P1/P2, veremos que todos os pilotos das quatro equipes mais rápidas [Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren] estavam em condições de realmente garantir a primeira posição no grid".

