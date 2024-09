É justo dizer que o primeiro fim de semana 'oficial' de Andrea Kimi Antonelli no GP da Itália da Fórmula 1 será lembrado por muitos anos, embora não necessariamente pelos motivos certos.

Em um período de 24 horas, ele teve um início de treinos empolgante, uma batida no início que ganhou as manchetes e, em seguida, foi anunciado oficialmente como piloto da Mercedes para 2025. Aqui está o que aprendemos sobre ele em Monza.

Antonelli agora sabe a diferença entre Treino Livre 1 e Treino Classificatório

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15, bateu no FP1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonelli foi de herói a vilão nos primeiros minutos dos treinos livres em Monza, chegando a liderar os tempos por um breve período antes de seu grande acidente na Parabolica.

Embora seus primeiros lampejos de velocidade durante sua primeira volta no TL1 ainda tenham deixado os chefes da Mercedes falando bem dele - rotulando-o de rápido demais para seu carro/pneus, em vez de dirigir demais -, ficou claro que acabar nas barreiras em uma sessão de treinos não foi uma boa ideia.

Talvez a maior lição de Monza seja que o jovem piloto italiano precisa moderar melhor sua abordagem no futuro.

Durante sua entrevista coletiva no sábado, quando seu contrato de 2025 foi divulgado, o próprio Antonelli e o chefe da Mercedes, Toto Wolff, admitiram que um entendimento fundamental era saber quando forçar nos fins de semana de corrida e quando deixar uma margem.

Como disse Wolff: "Você não pode fazer alguém ser rápido. Então, cabe a nós tentar ajudar a condicionar Kimi que cada volta não precisa ser assim".

"O [diretor técnico] James Allison realmente disse que, quando ele [Antonelli] se lançou na primeira volta ontem, na primeira frenagem na chicane, ele já estava com os dois pneus da esquerda na grama!"

"Portanto, precisamos discutir a diferença entre os treinos livres e a classificação..."

Antonelli não se esquivou de aceitar que essa abordagem do TL1, de andar no limite desde o início, estava errada.

"Aprendi que não posso ir direto em busca do limite, especialmente olhando para trás", disse o jovem piloto. "A pista estava muito escorregadia. A aderência era um pouco menor do que o esperado. Então, sim, acho que eu estava forçando demais".

Mais tarde, ele acrescentou: "É claro que ainda tenho muito a aprender, aprender a lidar com um fim de semana de corrida completo. E acho que ontem [sexta-feira] foi a prova disso!"

O erro de Antonelli nos treinos não diminuiu o amor da Mercedes por ele

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Toto Wolff, chefe de equipe e CEO da Mercedes-AMG F1 Team Foto de: Mercedes AMG

Embora algumas figuras do paddock digam que teriam ficado furiosas se um novato tivesse batido um carro como o de Antonelli em uma sessão de TL1, a Mercedes observou a situação como um copo meio cheio.

É por isso que seu foco foi a velocidade que ele demonstrou antes da batida, aliada à visão mais ampla de que o erro será algo que será levado em conta e não se repetirá.

Como disse Wolff: "Kimi aprendeu de uma maneira muito, muito difícil. Acho que aquele momento deve ter sido muito difícil e comprometeu George [Russell] em seu dia e em seu fim de semana, mas às vezes é preciso que seja doloroso, e então fica".

Até mesmo o futuro companheiro de equipe Russell disse que uma das conclusões da observação de Antonelli é que não há dúvida de que ele é incrivelmente rápido.

"Quando olho para trás, para quando eu tinha 18 anos, é óbvio que há muito a aprender", disse ele. "Mas acho que, como piloto, você tem a velocidade ou não tem, e estou muito confiante de que Kimi tem a velocidade".

"Acho que todo mundo em sua jornada cometerá erros e isso faz parte da vida e deste esporte".

A Mercedes está pronta para aceitar mais erros

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bater o carro como Antonelli fez nos treinos de Monza é a última coisa que uma equipe quer de um estreante de sexta-feira.

De fato, se tivesse sido qualquer outro jovem que não Antonelli, a probabilidade é que ele não seria convidado a voltar.

Mas, apesar de dizer abertamente que essa foi uma lição importante aprendida, a Mercedes não está se esquivando do fato de que provavelmente não será a última vez que Antonelli fará algo errado.

No entanto, tudo isso faz parte do processo pelo qual todo novato precisa passar - e o velho ditado diz que, se os jovens pilotos não se acidentam, eles não estão se esforçando o suficiente.

Os erros de Antonelli terão grande visibilidade, porque ele está correndo por uma equipe que deveria estar lutando na frente, mas Wolff sugeriu de forma interessante que ele aprendeu uma lição ao esperar demais para promover Russell da Williams.

"Com George, ele talvez tenha ficado tempo demais na Williams, mas cometeu alguns erros na Williams, onde não eram tão visíveis", disse o chefe da Mercedes.

"Agora, aceleramos o Kimi. Os erros serão mais visíveis porque ele está em uma Mercedes, mas estamos absolutamente prontos para esse investimento".

Antonelli e Russell são o futuro da Mercedes, apesar da incerteza do contrato

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Mercedes AMG

A Mercedes fez um esforço deliberado para mostrar total harmonia dentro da equipe em Monza, já que Russell esteve envolvido em todas as etapas do anúncio de Antonelli.

Ele foi citado antes do italiano no comunicado de imprensa do anúncio oficial e também se sentou ao lado dele e de Wolff nas coletivas de imprensa.

Wolff não se conteve ao falar sobre como ele sente que agora tem os dois pilotos que deseja para liderar a equipe a longo prazo.

"Sinto muito orgulho de estar com esses dois aqui", disse. "A espécie rara de pilotos de corrida que são capazes de vencer ano após ano, campeonato após campeonato, não existe com muita frequência."

Mas, apesar do amor pelos pilotos, lendo nas entrelinhas do que Wolff diz, ainda há um desejo de ver como a química se desenvolve entre eles antes de ponderar sobre futuros contratos além de 2025.

"Esses dois são o futuro", disse Wolff. "Eles foram e serão pilotos da Mercedes e, portanto, temos contratos com George e Kimi que vão muito mais longe e que são muito complicados em termos de opções, etc.".

"Mas, como fizemos no passado, sempre tivemos contratos muito curtos com cada um dos pilotos, mesmo com Lewis da última vez. Era um mais um. E, de certa forma, era assim que a equipe operava".

"Acho que o mais importante é ver como George e Kimi se adaptam, e não vejo razão para não lhes dar a fé e a confiança necessárias para seguir em frente'.

"O que isso significa para os termos é algo que discutiremos entre nós, mas não teríamos optado pela formação com esses dois se não acreditássemos 100% que eles são a melhor escolha para a Mercedes".

Antonelli é humilde fora da pista, mas agressivo dentro dela

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Mercedes AMG

Os dez minutos de corrida de Antonelli nos treinos, junto do que vimos dele na Fórmula 2 nesta temporada, mostram que ele não tem medo de levar as coisas ao limite.

Mas se houve algo com que ele teve um pouco de dificuldade durante sua apresentação no sábado foi responder a uma pergunta para descrever a si mesmo - tanto sua personalidade quanto seu estilo de pilotagem.

"Bem, sobre mim?", sorriu. "Sou uma pessoa muito empática e, na pista, tenho um estilo de direção bastante agressivo..."

Coube a Wolff intervir, dizendo que qualquer pessoa que fala sobre si mesma geralmente parece um idiota.

Mas ele ofereceu seu ponto de vista sobre o tipo de personalidade que podemos esperar do novato.

"O que dizer sobre Kimi?", disse Wolff. "Histórico familiar perfeito. Seu pai sabe tudo sobre corridas que você precisa saber. Sua mãe é maravilhosa e tem lhe dado todo o apoio".

"Acho que é possível reconhecer um padrão com os pais fortes que entendem de corrida e dão o apoio certo e a força certa, e a mãe que está tentando ser a boazinha no relacionamento.

"Ele definitivamente tem talento bruto e uma habilidade que não se pode treinar. Como eu disse antes, é mais fácil fazer alguém se acalmar em termos de agressividade do que o contrário...", conclui Wolff.

